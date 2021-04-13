Розгортання стратегічного наступу Росії на Україну малоймовірне. Найгірше, що може статися – це якщо російські окупанти "в одну ніч одягнуть білі каски" і назвуть себе миротворцями.

Таку думку в телеефірі висловив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він переконаний, що таке "перетворення" росіян створить велику дипломатичну проблему.

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Найгірший варіант розгортання подій на Донбасі

Олексій Арестович, радник із політичних питань глави Офісу Президента та речник української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу, розповів, який, на його думку, зараз можливий найгірший сценарій розгортання подій на Сході України.

Найгірший варіант – це коли вони в одну ніч надягають білі каски й кажуть, що вони миротворці. Ті росіяни, які вже на лінії присутні,

– сказав він.

І додав: "А якщо вони затягнуть вірменський взвод або таджицьку роту, і скажуть, що це миротворці не російські, а ДКБ (Договір колективної безпеки – 24 канал), то виникне прецедент однобічного введення миротворців. Дуже схожий на Косово".

Зверніть увагу: під білими касками, вочевидь, Олексій Арестович мав на увазі миротворців ОБСЄ. Миротворці ООН носять блакитні каски.



Щодо Косова, то там працюють окремі сили – KFOR (Kosovo Force), до яких входять військові НАТО, ЄС та інших країн (серед яких і Україна).

Цей варіант подій, вважає Арестович, матиме найскладніші дипломатичні наслідки й найскладніше ймовірне врегулювання.

Виникне дуже складний дипломатичний вузол, коли пряме застосування сили – важкувате, а пряме накладення санкцій – не таке просте. Ось це – реальна загроза,

– заявив речник ТКГ.

"Щодо відкриття нових регіональних фронтів або стратегічного наступу на Україну з ударами авіації й крилатих ракет… Мені здається, ймовірність такого сценарію – хоч він завжди є – натепер є дуже маленькою", – підсумував він.

Коротко про ситуацію на Донбасі

Росія окупувала Крим та вдерлася у Луганську й Донецьку області у 2014. Відтоді й триває війна на Сході України.

Кремль бере участь у переговорах у норманському та мінському форматах, але не визнає себе стороною у війні.

У 2021 в зоні ООС почалося відчутне загострення, загинули щонайменше 34 українських захисники.

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