Развертывание стратегического наступления России на Украину маловероятно. Худшее, что может произойти - это если российские оккупанты "в одну ночь оденут белые каски" и назовут себя миротворцами.

Такое мнение в телеэфире выразил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он убежден, что такое "превращение" россиян создаст большую дипломатическую проблему.

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Худший вариант развития событий на Донбассе

Алексей Арестович, советник по политическим вопросам главы Офиса Президента и представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, рассказал, какой, по его мнению, сейчас возможен худший сценарий развития событий на Востоке Украины.

Худший вариант – это когда они в одну ночь надевают белые каски и говорят, что они миротворцы. Те россияне, которые уже на линии присутствуют,

– сказал он.

И добавил: "А если они затянут армянский взвод или таджикскую роту, и скажут, что это миротворцы не российские, а ДКБ (Договор о коллективной безопасности – 24 канал), то возникнет прецедент одностороннего введения миротворцев . Очень похожий на Косово".

Обратите внимание: под белыми касками, очевидно, Алексей Арестович имел в виду миротворцев ОБСЕ. Миротворцы ООН носят голубые каски.



Что касается Косово, то там работают отдельные силы – KFOR (Kosovo Force), в которые входят военные НАТО, ЕС и других стран (среди которых и Украина).

Этот вариант событий, считает Арестович, вызовет самые сложные дипломатические последствия и труднейшее вероятное урегулирование.

Возникнет очень сложный дипломатический узел, когда прямое применение силы – трудновато, а прямое наложение санкций – не такое простое. Вот это – реальная угроза,

– заявил представитель ТКГ.

"Что касается открытия новых региональных фронтов или стратегического наступления на Украину с ударами авиации и крылатых ракет... Мне кажется, вероятность такого сценария – хоть он есть всегда – сейчас является очень маленькой ", – подытожил он.

Коротко об ситуации на Донбассе

Россия оккупировала Крым и ворвалась в Луганске и Донецке области в 2014. С тех пор и продолжается война на Востоке Украины.

Кремль принимает участие в переговорах в норманнском и минском форматах, но не признает себя стороной в войне.

В 2021 в зоне ООС началось ощутимое обострения, погибли по меньшей мере 34 украинских защитника.