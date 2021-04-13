Худший сценарий для Донбасса – если оккупанты станут "миротворцами", – Арестович
Развертывание стратегического наступления России на Украину маловероятно. Худшее, что может произойти - это если российские оккупанты "в одну ночь оденут белые каски" и назовут себя миротворцами.
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Такое мнение в телеэфире выразил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он убежден, что такое "превращение" россиян создаст большую дипломатическую проблему.
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Худший вариант развития событий на Донбассе
Алексей Арестович, советник по политическим вопросам главы Офиса Президента и представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, рассказал, какой, по его мнению, сейчас возможен худший сценарий развития событий на Востоке Украины.
Худший вариант – это когда они в одну ночь надевают белые каски и говорят, что они миротворцы. Те россияне, которые уже на линии присутствуют,
– сказал он.
И добавил: "А если они затянут армянский взвод или таджикскую роту, и скажут, что это миротворцы не российские, а ДКБ (Договор о коллективной безопасности – 24 канал), то возникнет прецедент одностороннего введения миротворцев. Очень похожий на Косово".
Этот вариант событий, считает Арестович, вызовет самые сложные дипломатические последствия и труднейшее вероятное урегулирование.
Возникнет очень сложный дипломатический узел, когда прямое применение силы – трудновато, а прямое наложение санкций – не такое простое. Вот это – реальная угроза,
– заявил представитель ТКГ.
"Что касается открытия новых региональных фронтов или стратегического наступления на Украину с ударами авиации и крылатых ракет... Мне кажется, вероятность такого сценария – хоть он есть всегда – сейчас является очень маленькой", – подытожил он.
Коротко об ситуации на Донбассе
- Россия оккупировала Крым и ворвалась в Луганске и Донецке области в 2014. С тех пор и продолжается война на Востоке Украины.
- Кремль принимает участие в переговорах в норманнском и минском форматах, но не признает себя стороной в войне.
- В 2021 в зоне ООС началось ощутимое обострения, погибли по меньшей мере 34 украинских защитника.
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