День миротворцев: важная дата и испорченное Россией название

29 мая в Украине отмечают День миротворцев ООН. 24 канал рассказывает, чем важны "голубые каски", а также почему названия "миротворец" на самом деле надо избегать.

История возникновения

С 2003 года в Украине отмечают День миротворца. Согласно указу второго президента Леонида Кучмы делается это в определенный день: 29 мая, синхронно со всем миром.

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Украина была инициатором установления памятной даты и выступила лоббистом этого проекта на Генассамблее ООН. Дата 29 мая выбрана неслучайно – в этот день в 1948 году Международной контингент сил ООН в качестве наблюдателей в работе с целью поддержания мира в Палестине.

Не должна никого удивлять и роль Украины – в 2002 году президент Кучма находился под бешеным давлением после убийства журналиста Георгия Гонгадзе, "кассетного скандала" и дальнейшего скандала вокруг возможной, но так и не доказанной продажи в Ирак "Кольчуг-М" – станций радиотехнического наводнения украинского производства, способных обнаруживать американские самолеты "Стелс".

Украинские "голубые каски" признаны миром:

История с "Кольгучами" серьезно подорвала международный авторитет Украины и инициатива с установлением Международного дня миротворца была ничем иным как попыткой работы с негативом. Украинские "голубые каски" были тогда и остаются сейчас настоящим брендом и визитной карточкой нашей страны, а потому эта карта была использована для восстановления имиджа. Кучме это особо не помогло и не спасло от остракизма, но День "голубых касок" остался в истории.

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Сложности перевода

Хотя официальное название праздника в Украине, что зафиксировано подписью Кучмы, действительно "День миротворцев", но этот термин является ошибочным.

Почему же так? Дело в том, что международное название International Day of United Nations Peacekeepers не содержит термина "миротворец". Там есть "Peacekeepers", то есть "те, что поддерживают мир", и нет никаких "Peacemakers", именно так на английском переводится слово "миротворцы".

Откуда же взялись те "миротворцы"? А это российская калька. В этом языке отсутствует простой эквивалент термина "Peacekeeper" и поэтому при переводе термин приобретает совершенно иное значение. Ведь между "теми, кто поддерживает мир" и теми, "кто его творит", обычно – по своему усмотрению, есть существенная разница.

Когда "миротворцы" уже в печенках:

Но Россия не была бы Россией, если бы не наполнила лингвистическую коллизию собственным геополитическим содержанием. РФ, которая активно использует именно термин "миротворец" предоставила ему негативного смысла. Ведь именно под брендом "миротворцев" Россия преследовала собственные интересы на Балканах и Средней Азии, создала пророссийские анклавы на территории Молдовы (в Приднестровье) и Грузии (в Абхазии и Южной Осетии), блокирует восстановление территориального единства Азербайджана (в Нагорном Карабахе).

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Под брендом "миротворцев" Россия пытается маскировать свое военное присутствие в Африке и Ближнем Востоке. Также в планах Кремля есть вариант легализации российских военных в качестве "миротворцев" в Украине.

Нужны ли Украине "миротворцы"

В 2014 году Россия осуществила масштабное вторжение в Украину. В результате был оккупирован Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Сейчас Крым оккупанты объявили частью своей территории, а захваченные Россией земли материковой Украины находятся под эффективным контролем россиян, но остаются в аморфном состоянии самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР". Во главе квази-образований стоят марионетки Кремля среди сепаратистов, но реальной власти у них нет и находятся под полным контролем оккупационных корпусов РФ.

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После того, как стало понятно, что принятые президентом Порошенко "Минские соглашения" мир Украине не принесли, встал вопрос "плана Б". Им стал вариант с введением общего контингента ООН и ОБСЕ. Однако эта идея была заблокирована Россией.

Миссия ООН на Донбассе – реально ли это:

Украина стремилась реализовать так называемый "хорватский сценарий", то есть зачистку ОРДиЛО от врага с последующим привлечением "голубых касок", Россия же настаивала на размещении контингента по поддержанию мира исключительно на линиях разграничения.

Также Россия предложила себя в качестве участницы миссии, чем довела ситуацию до абсурда, ведь де-факто, является стороной конфликта на Донбассе. В 2021 году в том, что сепаратисты нашли новейшее оружие в шахтах, не верят даже в глухих российских деревнях.

Понятно, что в миссии по поддержанию мира на Донбассе заинтересована только одна сторона из двух. Украина неоднократно заявляла об этом и выражала готовность предоставить гарантии безопасности. Россия же делать это отказывается и упорно бубнит мантру "ихтамнет".

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РФ не планирует пока выводить свой оккупационный корпус с ОРДиЛО, так как прекрасно понимает, что в случае, когда это произойдет, "ДНР" и "ЛНР" исчезнут в тот же день, ведь российские прокси за 7 лет "господства" потеряли всякую поддержку среди местного населения и держатся исключительно на российских штыках.

Как Россия всеми силами противится миссии по поддержанию мира на Донбассе:

Весной 2021 года Россия в очередной раз продемонстрировала, что не желает мира – к границе с Украиной были стянуты более ста тысяч комбатантов с новейшей техникой, авиацией и тяжелым вооружением.

В том, что касается России, ужесточение санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой... Что же дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений...

– президент Франции Макрон прибегает к риторическому вопросу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС 25 мая 2021 года.

Новая горячая фаза украинского-российской войны могла вспыхнуть в любой момент и только дипломатическое давление цивилизованного мира заставило РФ отказаться от своих агрессивных планов, по крайней мере на некоторое время. В такой ситуация никто не рискнет людьми и не даст согласие на выряжание "голубых касок" на Донбасс.