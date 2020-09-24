Неймовірно дорого: розміщення місії ООН на Донбасі коштуватиме світу мільярди доларів
Операція з розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі може коштувати близько одного мільярда доларів на рік. Водночас для запуску цього процесу потрібен стійкий та довготривалий мир.
В Раді безпеки ООН, і в секретаріаті генсекретаря залишається офіційне звернення України з проханням розглянути можливість направлення в Україну місії з підтримання миру. Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
Актуально Миротворці ООН на Донбасі: Резніков розповів, чи не забули про цю ідею
Що треба для відправки миротворців ООН на Донбас
- Для того, щоб місію ООН з підтримання миру розмістили на Донбасі, потрібно досягти довготривалого режиму припинення вогню.
- Згодом сторони конфлікту мають досягти основних параметрів цього миру.
- І вже потім за згодою сторін конфлікту з мандатом Ради безпеки ООН відбувається розміщення операції з підтримання миру.
- Вся робота України в мінському та нормандському форматах є передумовою для практичного розгляду ООН цього питання.
Скільки коштуватиме розміщення місії ООН
Підтримання миру коштуватиме світу 2 – 5 мільярдів доларів залежно від того, скільки часу ця місія діятиме в Україні.
Кислиця також пояснив, що мовиться не про миротворчу місію, а місію з підтримання миру. Він закликав усвідомити, що ООН не розміщує місії, які творять мир.
Якщо десь іде війна, то ні на яких парашутах так звані оонівські миротворці на територію бойових дій не спускаються, з автоматів та гармат не пуляють,
– пояснив Кислиця.
Залучення миротворців ООН на Донбас: що треба знати
- У 2017 році п'ятий президент Порошенко висунув ідею щодо введення миротворців на всю територію Донбасу. Путін у відповідь заявив, що миротворці можуть перебувати винятково на лінії розмежування.
- Попри це пропозиції щодо миротворців на Донбасі Україна передала в Радбез ООН.
- У вересні 2019 тодішній глава МЗС Пристайко заявив, що Україна проситиме міжнародне співтовариство ввести миротворчу місію у випадку невдачі застосування інших інструментів у врегулюванні ситуації на Донбасі.
- У жовтні 2019 президент Зеленський зазначав, що питання миротворців будуть обговорювати у "нормандському форматі", причому мовиться про розташування їх на кордоні з Росією, а не на лінії розмежування.
- Однак після нормандського грудневого саміту тему миротворців припинили активно обговорювати.
- У липні Олексій Резніков говорив, що на Донбас можна залучити не миротворців ООН, а миротворців ОБСЄ, адже це передбачено документами організації (утім, практично цю функцію ОБСЄ ніколи не втілювали).