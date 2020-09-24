Операція з розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі може коштувати близько одного мільярда доларів на рік. Водночас для запуску цього процесу потрібен стійкий та довготривалий мир.

В Раді безпеки ООН, і в секретаріаті генсекретаря залишається офіційне звернення України з проханням розглянути можливість направлення в Україну місії з підтримання миру. Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Що треба для відправки миротворців ООН на Донбас

Для того, щоб місію ООН з підтримання миру розмістили на Донбасі, потрібно досягти довготривалого режиму припинення вогню.

Згодом сторони конфлікту мають досягти основних параметрів цього миру.

І вже потім за згодою сторін конфлікту з мандатом Ради безпеки ООН відбувається розміщення операції з підтримання миру.

Вся робота України в мінському та нормандському форматах є передумовою для практичного розгляду ООН цього питання.

Скільки коштуватиме розміщення місії ООН

Підтримання миру коштуватиме світу 2 – 5 мільярдів доларів залежно від того, скільки часу ця місія діятиме в Україні.

Зверніть увагу! Сумарний бюджет діючих операцій ООН з підтримання миру на рік – понад 5,2 мільярда доларів. Україна до цього бюджету сплачує лише 0,6 мільйона доларів, оскільки додаткові зобов'язання взяли на себе постійні члени Радбезу ООН: внесок США складає близько 1,5 мільярда доларів, Китаю – 783 мільйони, Японії – 442 мільйони, Великої Британії та Франції – приблизно 300 мільйонів.

Кислиця також пояснив, що мовиться не про миротворчу місію, а місію з підтримання миру. Він закликав усвідомити, що ООН не розміщує місії, які творять мир.

Якщо десь іде війна, то ні на яких парашутах так звані оонівські миротворці на територію бойових дій не спускаються, з автоматів та гармат не пуляють,

– пояснив Кислиця.

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