Україні потрібна допомога миротворців ООН у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Але зараз це питання відкладене, хоча й не зняте з порядку денного.

Про це віцепрем'єр і міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу "Прямий" 20 вересня, пише 24 канал.

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Урядовець та член української делегації у ТКГ з питань врегулювання ситуації на Донбасі розповів, що тему участі UN peacekeepers (це "сили збереження миру" або "миротворці") в операції на території України обговорювали раніше на рівні Ради безпеки ООН.

Була дискусія, якого характеру буде ця місія (встановлення миру чи підтримання миру), де саме будуть присутні миротворці (по всій території Донбасу, на лінії розмежування, на кордоні з РФ),

– розповів Резніков.

І додав, що учасники дискусії могли "десь посередині, теоретично, зійтися, але вони це відклали". Одначе питання миротворчої місії на Донбасі можна було б внести до порядку денного саміту "нормандської четвірки".

Тож це питання не зняте, але перед ухваленням того чи іншого рішення ООН мала б відправити оціночну місію в Україну. Для цього щонайменше треба відправити запит на бюджетне фінансування до Радбезу ООН.