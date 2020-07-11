Віце-прем'єр і міністр із питань окупованих територій Олексій Резніков переконує, що в місії ОБСЄ на Донбасі немає жодного росіянина, як і українця. Крім того, світ змінив через коронавірус, тому не треба боятися думати про пошук нових нестандартних рішень.

Чому саме миротворці ОБСЄ: позиція Резнікова

Резніков нагадав, що до складу ОБСЄ входять усі країни Європи плюс США. Зокрема, і Україна, і Росія як держави. Про це пише "Главком".

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"Серед представників місії ОБСЄ, з якими я стикаюся під час мінського процесу, я не бачив жодного росіянина, рівно як і українця. Бо це просто було б нелогічно на території військового збройного конфлікту за участі РФ на території України", – додає він.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, сьогодні є щонайменше два варіанти можливих миротворчих місій. Передусім мовиться про миротворців ООН – такий варіант є більш відомим і його застосовували на практиці).

Є місії з так званих "створення миру" та "підтриманню миру". "Створення миру" – по суті, силові акції, які є дуже малоймовірними на тих територіях. А от "підтримання миру" – цілком можливе за умови, якщо Радбез ООН погодиться. Спочатку направлять оціночну місію, і після цього прийняте остаточне рішення, бо це люди, фінанси і так далі,

– каже Резніков.

Щодо можливості введення миротворчих сил ОБСЄ, продовжує він, то це передбачено документами, які регулюють діяльність цієї організації. Але на практиці цього ніколи не було.

"Проте світ змінився і ми живемо за нових обставин, маючи ситуацію з гібридною війною. Світ змінився через коронавірус, початок агресії з боку РФ, на яку ніхто не розраховував в 2014 році, і багато чого іншого. Тому не треба боятися думати про пошук нових нестандартних рішень, які раніше ніколи не робили", – підкреслив український посадовець.

Резніков додає, питання, хто буде брати участь в миротворчій місії, – це питання мандату ОБСЄ. Або ж тоді треба ставити питання – чи Україна довіряє ОБСЄ в цілому, чи ні.

Якщо ні, то якій міжнародній інституції ми довіряємо? Іншої немає. Тому не треба нічого боятися, треба шукати нестандартні рішення, інакше ми не вийдемо з цього замкнутого кола,

– підсумував віцепрем’єр.

Раніше Резніков говорив, що на варіант миротворчого контингенту ОБСЄ може погодитися Росія.

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