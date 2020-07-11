Чому Резніков заговорив про миротворців ОБСЄ, а не ООН
Віце-прем'єр і міністр із питань окупованих територій Олексій Резніков переконує, що в місії ОБСЄ на Донбасі немає жодного росіянина, як і українця. Крім того, світ змінив через коронавірус, тому не треба боятися думати про пошук нових нестандартних рішень.
Чому саме миротворці ОБСЄ: позиція Резнікова
Резніков нагадав, що до складу ОБСЄ входять усі країни Європи плюс США. Зокрема, і Україна, і Росія як держави. Про це пише "Главком".
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"Серед представників місії ОБСЄ, з якими я стикаюся під час мінського процесу, я не бачив жодного росіянина, рівно як і українця. Бо це просто було б нелогічно на території військового збройного конфлікту за участі РФ на території України", – додає він.
За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, сьогодні є щонайменше два варіанти можливих миротворчих місій. Передусім мовиться про миротворців ООН – такий варіант є більш відомим і його застосовували на практиці).
Є місії з так званих "створення миру" та "підтриманню миру". "Створення миру" – по суті, силові акції, які є дуже малоймовірними на тих територіях. А от "підтримання миру" – цілком можливе за умови, якщо Радбез ООН погодиться. Спочатку направлять оціночну місію, і після цього прийняте остаточне рішення, бо це люди, фінанси і так далі,
– каже Резніков.
Щодо можливості введення миротворчих сил ОБСЄ, продовжує він, то це передбачено документами, які регулюють діяльність цієї організації. Але на практиці цього ніколи не було.
"Проте світ змінився і ми живемо за нових обставин, маючи ситуацію з гібридною війною. Світ змінився через коронавірус, початок агресії з боку РФ, на яку ніхто не розраховував в 2014 році, і багато чого іншого. Тому не треба боятися думати про пошук нових нестандартних рішень, які раніше ніколи не робили", – підкреслив український посадовець.
Резніков додає, питання, хто буде брати участь в миротворчій місії, – це питання мандату ОБСЄ. Або ж тоді треба ставити питання – чи Україна довіряє ОБСЄ в цілому, чи ні.
Якщо ні, то якій міжнародній інституції ми довіряємо? Іншої немає. Тому не треба нічого боятися, треба шукати нестандартні рішення, інакше ми не вийдемо з цього замкнутого кола,
– підсумував віцепрем’єр.
Раніше Резніков говорив, що на варіант миротворчого контингенту ОБСЄ може погодитися Росія.
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Миротворчий контингент на Донбасі: передісторія
- У 2017 році Президент України Петро Порошенко виступив із ідеєю щодо введення миротворців на всю територію Донбасу.
- Згодом президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування та "ні на жодних інших територіях".
- У РФ тоді розглядали миротворчі сили на Донбасі як захист працівників ОБСЄ на лінії розмежування. Україна, зі свого боку, пропонувала, аби ті зайшли на усю територію регіону, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. У Києві необхідність такого кроку вбачали в тому, аби Росія не могла постачати зброю та військових на Донеччину та Луганщину.
- В 2016 та 2017 роках свої пропозиції у вигляді проєкту резолюції щодо миротворців на Донбасі Україна передавала партнерам із Ради безпеки ООН.
- У вересні 2019 року тодішній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна буде просити міжнародне співтовариство ввести миротворчу місію у разі невдачі застосування інших інструментів у врегулюванні ситуації на Донбасі.
- А у жовтні того ж року президент Зеленський зазначив, що питання розміщення миротворчої місії на кордоні з Російською Федерацією будуть обговорювати в "нормандському форматі".
- Крім того, він казав, що підтримав би присутність миротворців на кордоні з Росією, але не на території України.
- У квітні 2020 року постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зауважив, що введення миротворчої місії ООН на Донбасі найближчим часом є малореалістичним.
- Водночас миротворчу місію під керівництвом ЄС на Донбас хотів відправити Європейський парламент.