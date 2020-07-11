Вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников убеждает, что в миссии ОБСЕ на Донбассе нет ни одного россиянина, как и украинца. Кроме того, мир изменил из-за коронавируса, поэтому не надо бояться думать о поиске новых нестандартных решений.

Почему именно миротворцы ОБСЕ: позиция Резникова

Резников напомнил, что в состав ОБСЕ входят все страны Европы плюс США. В частности, и Украина, и Россия как государства. Об этом пишет "Главком".

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"Среди представителей миссии ОБСЕ, с которыми я сталкиваюсь во время минского процесса, я не видел ни одного россиянина, равно как и украинца. Ибо это просто было бы нелогично на территории военного вооруженного конфликта с участием РФ на территории Украины", – добавляет он.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сегодня есть как минимум два варианта возможных миротворческих миссий. Прежде всего говорится о миротворцах ООН – такой вариант является более известным и его применяли на практике).

Есть миссии по так называемым "созданию мира" и "поддержанию мира". "Создание мира" – по сути, силовые акции, которые очень маловероятны на тех территориях. А вот "поддержание мира" – вполне возможно при условии, если Совбез ООН согласится. Сначала направят оценочную миссию, и после этого принято окончательное решение, потому что это люди, финансы и так далее,

– говорит Резников.

Относительно возможности введения миротворческих сил ОБСЕ, продолжает он, то это предусмотрено документами, которые регулируют деятельность этой организации. Но на практике этого никогда не было.

"Однако мир изменился и мы живем при новых обстоятельствах, имея ситуацию с гибридной войной. Мир изменился из-за коронавируса, начало агрессии со стороны РФ, на которую никто не рассчитывал в 2014 году, и многое другое. Поэтому не надо бояться думать о поиске новых нестандартных решений, которые раньше никогда не делали", – подчеркнул украинский чиновник.

Резников добавляет, вопрос, кто будет участвовать в миротворческой миссии, – это вопрос мандата ОБСЕ. Или же тогда надо ставить вопрос – доверяет ли Украина ОБСЕ в целом, или нет.

Если нет, то какой международной институции мы доверяем? Другой нет. Поэтому не надо ничего бояться, надо искать нестандартные решения, иначе мы не выйдем из этого замкнутого круга,

– подытожил вице-премьер.

Ранее Резников говорил, что на вариант миротворческого контингента ОБСЕ может согласиться Россия.

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