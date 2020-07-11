Почему Резников заговорил о миротворцах ОБСЕ, а не ООН
Вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников убеждает, что в миссии ОБСЕ на Донбассе нет ни одного россиянина, как и украинца. Кроме того, мир изменил из-за коронавируса, поэтому не надо бояться думать о поиске новых нестандартных решений.
Почему именно миротворцы ОБСЕ: позиция Резникова
Резников напомнил, что в состав ОБСЕ входят все страны Европы плюс США. В частности, и Украина, и Россия как государства. Об этом пишет "Главком".
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"Среди представителей миссии ОБСЕ, с которыми я сталкиваюсь во время минского процесса, я не видел ни одного россиянина, равно как и украинца. Ибо это просто было бы нелогично на территории военного вооруженного конфликта с участием РФ на территории Украины", – добавляет он.
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сегодня есть как минимум два варианта возможных миротворческих миссий. Прежде всего говорится о миротворцах ООН – такой вариант является более известным и его применяли на практике).
Есть миссии по так называемым "созданию мира" и "поддержанию мира". "Создание мира" – по сути, силовые акции, которые очень маловероятны на тех территориях. А вот "поддержание мира" – вполне возможно при условии, если Совбез ООН согласится. Сначала направят оценочную миссию, и после этого принято окончательное решение, потому что это люди, финансы и так далее,
– говорит Резников.
Относительно возможности введения миротворческих сил ОБСЕ, продолжает он, то это предусмотрено документами, которые регулируют деятельность этой организации. Но на практике этого никогда не было.
"Однако мир изменился и мы живем при новых обстоятельствах, имея ситуацию с гибридной войной. Мир изменился из-за коронавируса, начало агрессии со стороны РФ, на которую никто не рассчитывал в 2014 году, и многое другое. Поэтому не надо бояться думать о поиске новых нестандартных решений, которые раньше никогда не делали", – подчеркнул украинский чиновник.
Резников добавляет, вопрос, кто будет участвовать в миротворческой миссии, – это вопрос мандата ОБСЕ. Или же тогда надо ставить вопрос – доверяет ли Украина ОБСЕ в целом, или нет.
Если нет, то какой международной институции мы доверяем? Другой нет. Поэтому не надо ничего бояться, надо искать нестандартные решения, иначе мы не выйдем из этого замкнутого круга,
– подытожил вице-премьер.
Ранее Резников говорил, что на вариант миротворческого контингента ОБСЕ может согласиться Россия.
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Миротворческий контингент на Донбассе: предыстория
- В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выступил с идеей о введении миротворцев на всю территорию Донбасса.
- Впоследствии президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения и "ни на каких других территориях".
- В РФ тогда рассматривали миротворческие силы на Донбассе как защиту сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. Украина, со своей стороны, предлагала, чтобы те зашли на всю территорию региона, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы. В Киеве необходимость такого шага видели в том, чтобы Россия не могла поставлять оружие и военных на Донбасс и Луганщину.
- В 2016 и 2017 годах свои предложения в виде проекта резолюции по миротворцам на Донбассе Украина передавала партнерам из Совета Безопасности ООН.
- В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи применения других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе.
- А в октябре того же года президент Зеленский отметил, что вопрос размещения миротворческой миссии на границе с Российской Федерацией будут обсуждать в "нормандском формате".
- Кроме того, он говорил, что поддержал бы присутствие миротворцев на границе с Россией, но не на территории Украины.
- В апреле 2020 года постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил, что введение миротворческой миссии ООН на Донбассе в ближайшее время является малореалистичным.
- В то же время миротворческую миссию под руководством ЕС на Донбасс хотел отправить Европейский парламент.