Віцепрем'єр України Олексій Резніков запевнив, що окупований Донбас рано чи пізно повернеться під контроль України. Водночас він запевнив, що українська влада для цього не вестиме переговорів з бойовиками, а лише зі стороною конфлікту – Росією.

Війна на Донбасі обов'язково закінчиться перемогою України, запевнив Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Прямий".

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Я переконаний, що не буде агресивного сценарію з жертвами й насильством. Потужна українська армія дозволить легко здійснити деокупацію Донбасу,

– заявив український віцепрем'єр.

Він запевнив, що звільнення Донбасу від російських окупантів є лише питанням часу. Втім зазначив, що хоча війна й "надовго", але, як і будь-яка інша, рано чи пізно вона завершиться.

Крім того, він прокоментував питання миротворчої місії як шляху до деокупації Донбасу. Олексій Резніков зазначив, що це питання не зняте з порядку денного, а лише відкладена. Вона повинна обговорюватися на зустрічі лідерів нормандського формату.

Коротко про війну на Донбасі: