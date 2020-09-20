Деокупація Донбасу – це питання часу, – віцепрем'єр Резніков
Віцепрем'єр України Олексій Резніков запевнив, що окупований Донбас рано чи пізно повернеться під контроль України. Водночас він запевнив, що українська влада для цього не вестиме переговорів з бойовиками, а лише зі стороною конфлікту – Росією.
Війна на Донбасі обов'язково закінчиться перемогою України, запевнив Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Прямий".
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Я переконаний, що не буде агресивного сценарію з жертвами й насильством. Потужна українська армія дозволить легко здійснити деокупацію Донбасу,
– заявив український віцепрем'єр.
Він запевнив, що звільнення Донбасу від російських окупантів є лише питанням часу. Втім зазначив, що хоча війна й "надовго", але, як і будь-яка інша, рано чи пізно вона завершиться.
Крім того, він прокоментував питання миротворчої місії як шляху до деокупації Донбасу. Олексій Резніков зазначив, що це питання не зняте з порядку денного, а лише відкладена. Вона повинна обговорюватися на зустрічі лідерів нормандського формату.
Коротко про війну на Донбасі:
- 12 квітня 2014 року – фактичний початок війни на Донбасі після окупації Криму, проросійські бойовики захопили Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку;
- 13 квітня 2014 року – почато Антитерористичної операції;
- середина серпня 2014 року – повномасштабне вторгнення російської армії на материкову частину України;
- 5 вересня 2014 року – підписання першого мінського протоколу;
- 12 лютого 2015 року – підписання мінських домовленостей.
- За час війни на Донбасі Україна зазнала майже 15 тисяч втрат. Серед них значну частину (майже 4 тисячі) становлять цивільне населення.