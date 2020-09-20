Керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, що Україна відмовилася від інспектування Шумів через порушення домовленостей з боку бойовиків. Сама ж ідея провести таке інспектування була "одноразовою акцією", адже для цього навіть не напрацьовані механізми.

Питання про дослідження на відсутність порушень було прописано в домовленості про режим припинення вогню, розповів Леонід Кравчук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Ми домовлялися, що це завдання покладено на ОБСЄ, але механізмів не напрацьовано. Тепер ми домовилися напрацювати механізми, і коли вони почнуть працювати, будемо проводити дослідження за допомогою моніторингової місії,

– пояснив керівник української делегації.

Втім він підкреслив, що оскільки бойовики зразу ж після домовленостей їх і порушили, то українська сторона дала чітко зрозуміти: спершу відпрацюємо механізми, а тоді будемо діяти відповідно до них.

Відповідауючи на пряме запитання, чи таке інспектування можливе в майбутньому, перший президент України відверто зізнався, що не знає. Мовляв, це будуть вирішувати всі три сторони, а не Україна в одноосібному порядку.

"Якщо інспектування, то і в нас, і в них. Адже ми маємо десятки, близько 50 випадків, де та сторона порушує ті ж самі домовленості, що, як вони кажуть, порушуємо ми", – заявив Леонід Кравчук.

Тобто, наголосив він, якщо бойовики будуть висувати вимоги Україні, то вона може не лише виконувати їх, а й через моніторингову місію змушувати до виконання цих вимог і самих бойовиків.

Коротко про ситуацію з інспектуванням: