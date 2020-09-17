Чергове засідання тристоронньої контактної групи відбулося 16 вересня. Українська делегація каже, що обговорювали припинення вогню на Донбасі й обмін полоненими. Натомість Росія заявила, що Україна фактично "зірвала" домовленість про перемир'я.

Про те, що засідання ТКГ після зустрічі радників нормандського формату закінчилося безрезультатно, заявив представник Росії Борис Гризлов, повідомляє видання ТАСС.

До слова Засідання Тристоронньої контактної групи: про що домовились на переговорах

Ми з важкістю добилися підписання додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, але, на жаль, сьогодні Україна дезавуювала ці заходи. Київ знову відмовився від спільної інспекції,

– заявив Гризлов.

Російський представник заявляє, що буцімто відмова України від інспекції позицій під Шумами лише доводить, що з "її сторони були порушення".

"Відмова України від спільної інспекції означає відмову Києва від підписаних раніше додаткових заходів контролю за режимом припинення вогню. Фактично, це вихід України з угоди від 22 липня 2020 року", – заявив представник Росії.

Що відбулося насправді: