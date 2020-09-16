Переговори Тристоронньої контактної групи відбулись 16 вересня у режимі відеоконференції. Українська делегація наполягала на дотриманні режиму тиші на Донбасі та обговорила підготовку до обміну полоненими.

Україна наполягає на заходах задля дотримання тиші на Донбасі

Переговори ТКГ тривали близько семи годин. Під час перемовин учасники констатували, що режим припинення вогню на Донбасі дотримається, попри провокації з боку бойовиків. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

До теми Кравчук змусив Гризлова визнати, що ОРДЛО – українська територія, – ЗМІ

Українська сторона наполягає на заходах, які б гарантували дотримання режиму тиші.

Ще один акцент – доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб. Україна такий доступ забезпечує повністю, такого й очікує від сторони противника.

Сторони обговорили підготовку до обміну утримуваних осіб

Також під час перемовин обговорили підготовку до чергового етапу звільнення полонених за принципом "всіх на всіх". Київ наполягає на звільненні незаконно утримуваних осіб на окупованих територіях – без жодних політичних умов.

На ТКГ вкотре просили змінити постанову Ради про місцеві вибори

Знову піднімали й питання ухвалення альтернативної постанови парламенту щодо проведення місцевих виборів. Саме це питання стало причиною для блокування перемовин російською делегацією у попередні рази.

Прийняття законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України,

– зазначив російським представникам голова делегації України Леонід Кравчук.

Зверніть увагу! Обговорення робочих пропозицій щодо самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України й надалі триватиме в межах роботи політичної групи ТКГ.