Уповноважений представник Росії в ТКГ Борис Гризлов назвав ОРДЛО "їхньою окремою територією". Ці слова неабияк обурили очільника української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.

Слова Гризлова суперечать міжнародним нормам

Кравчук вимагав від Гризлова вибачень за ці слова. Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела, близькі до перемовин.

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Очільник української делегації підкреслив, що такі заяви росіянина суперечать нормам міжнародного права, зокрема, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн нормандського формату, серед яких є і Росія.

Кравчук жорстко зауважив, що "ОРДЛО – це територія України і завжди такою залишиться".

Під таким натиском, інформує Інтерфакс-Україна, Гризлов був змушений визнати, що ОРДЛО – це таки українська територія і "мінські домовленості мають на меті відновити територіальну цілісність України".

Це не перша суперечка Гризлова та Кравчука

Зазначимо, що це вже не перша словесна перепалка Гризлова та Кравчука. На одному з попередніх засідань ТКГ Гризлов обурювався діяльністю Верховної Ради і намагався заблокувати переговорний процес. Також представник Росії хотів завадити доповідати представникам Донбасу від України, зокрема, Сергію Гармашу. Леонід Кравчук наголосив, що це рішення України, кого включати до складу делегації.

Зверніть увагу! Перший президент України Леонід Кравчук очолює делегацію України в ТКГ з кінця липня 2020 року. На цій посаді Кравчук замінив Леоніда Кучму.