Кравчук змусив Гризлова визнати, що ОРДЛО – українська територія, – ЗМІ
Уповноважений представник Росії в ТКГ Борис Гризлов назвав ОРДЛО "їхньою окремою територією". Ці слова неабияк обурили очільника української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.
Слова Гризлова суперечать міжнародним нормам
Кравчук вимагав від Гризлова вибачень за ці слова. Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела, близькі до перемовин.
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Очільник української делегації підкреслив, що такі заяви росіянина суперечать нормам міжнародного права, зокрема, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн нормандського формату, серед яких є і Росія.
Кравчук жорстко зауважив, що "ОРДЛО – це територія України і завжди такою залишиться".
Під таким натиском, інформує Інтерфакс-Україна, Гризлов був змушений визнати, що ОРДЛО – це таки українська територія і "мінські домовленості мають на меті відновити територіальну цілісність України".
Це не перша суперечка Гризлова та Кравчука
Зазначимо, що це вже не перша словесна перепалка Гризлова та Кравчука. На одному з попередніх засідань ТКГ Гризлов обурювався діяльністю Верховної Ради і намагався заблокувати переговорний процес. Також представник Росії хотів завадити доповідати представникам Донбасу від України, зокрема, Сергію Гармашу. Леонід Кравчук наголосив, що це рішення України, кого включати до складу делегації.