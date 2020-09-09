Будуть і бойовики: Кравчук розповів, хто та коли проведе інспекцію під Шумами
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що інспектування українських позицій біля Шумів відбудеться 10 вересня. Участь в ньому візьмуть представники України, ОБСЄ, а також бойовики.
Інспектувати позиції Об'єднаних сил будуть три сторони, заявив Леонід Кравчук у коментарі "ТСН".
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Учасниками інспектування будуть
- українська сторона в межах Спеціального центру з координації та контролю;
- координаторка ОБСЄ Хайді Грау;
- бойовики з окупованої території Донецької області.
На думку Кравчука, "спільне інспектування" відбуватиметься так: "Вони зберуться там завтра, о другій годині дня, і подивляться: хто каже правду, а хто каже неправду. Щоб на цьому поставити крапку".
Глава української делегації не вважає, що це свідчитиме про визнання Києвом незаконних формувань, адже там буде і представниця ОБСЄ.
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Чому вдалися до інспектування
- Раніше ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін звинуватив українську сторону у начебто проведенні інженерних робіт на позиціях біля Шумів.
- Ватажок бойовиків погрожував завдати удару по цих позиціях ЗСУ. Свої погрози Пушилін постійно відтерміновував, посилаючись на можливість урегулювати все через перемовини в Мінську.
- Однак 9 вересня на засіданні ТКГ спостерігачі ОБСЄ вчергове підтвердили, що українська сторона не укріплює позиції, і щоб у цьому упевнилися бойовики, сторони домовилися провести спільну інспекцію біля Шумів.