Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що інспектування українських позицій біля Шумів відбудеться 10 вересня. Участь в ньому візьмуть представники України, ОБСЄ, а також бойовики.

Інспектувати позиції Об'єднаних сил будуть три сторони, заявив Леонід Кравчук у коментарі "ТСН".

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Учасниками інспектування будуть

українська сторона в межах Спеціального центру з координації та контролю;

координаторка ОБСЄ Хайді Грау;

бойовики з окупованої території Донецької області.

На думку Кравчука, "спільне інспектування" відбуватиметься так: "Вони зберуться там завтра, о другій годині дня, і подивляться: хто каже правду, а хто каже неправду. Щоб на цьому поставити крапку".

Глава української делегації не вважає, що це свідчитиме про визнання Києвом незаконних формувань, адже там буде і представниця ОБСЄ.

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Чому вдалися до інспектування