25 грудня, 10:35
В Україні зʼявиться нове свято, яке відзначатимуть 7 січня

Юлія Харченко
Основні тези
  • В Україні офіційно запровадять нове професійне свято – День програміста, яке відзначатимуть 7 січня.
  • Свято введене з огляду на вагомий внесок IT-фахівців у розвиток цифрової економіки та зміцнення національної безпеки, а дата обрана на заміну вересневій, яка мала російське походження.

В Україні офіційно запровадять нове професійне свято – День програміста. Його щороку відзначатимуть 7 січня. Відповідний Указ президента 24 грудня погодив Кабмін.

Про це пише 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у телеграмі.

Чому свято саме в цей день?

Згідно з текстом Указу, рішення ухвалили з огляду на вагомий внесок фахівців з інформаційних технологій у розвиток цифрової економіки, кібербезпеки, а також у зміцнення національної безпеки й обороноздатності держави. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 


Указ про відзначення Дня програміста в Україні / Скриншот

Дата 7 січня обрана не випадково. Раніше в Україні День програміста неофіційно відзначали у дві дати: 7 січня – як Міжнародний день програмістів, запроваджений у 2007 році, та 12 або 13 вересня — у 256-й день року, що символізує кількість значень у 8-бітному байті. 

Вереснева дата мала російське походження, тож після 2022 року українські IT-фахівці відмовилися від неї на користь міжнародної дати.

Що відомо про зміни до календаря в Україні?

  • Президент Зеленський доручив підготувати зміни до календаря святкових і особливих днів в Україні, враховуючи корективи, внесені війною.

  • Володимир Зеленський повідомив, що обговорив це питання з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і доручив разом із депутатами, урядом та громадянським суспільством напрацювати нові логічні й справедливі підходи до святкових дат. 

  • Президент зазначив, що через війну виникли невдалі календарні збіги, коли дні трагедій або різні професійні свята припадають на одну дату.