В Украине появится новый праздник, который будут отмечать 7 января
- В Украине официально введут новый профессиональный праздник – День программиста, который будут отмечать 7 января.
- Праздник введен ввиду весомого вклада IT-специалистов в развитие цифровой экономики и укрепление национальной безопасности, а дата выбрана на замену сентябрьской, которая имела российское происхождение.
В Украине официально введут новый профессиональный праздник - День программиста. Его ежегодно будут отмечать 7 января. Соответствующий Указ президента 24 декабря согласовал Кабмин.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в телеграмме.
Почему праздник именно в этот день?
Согласно тексту Указа, решение приняли, учитывая весомый вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики, кибербезопасности, а также в укрепление национальной безопасности и обороноспособности государства. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Указ о праздновании Дня программиста в Украине / Скриншот
Дата 7 января выбрана не случайно. Ранее в Украине День программиста неофициально отмечали в две даты: 7 января – как Международный день программистов, введенный в 2007 году, и 12 или 13 сентября - в 256-й день года, что символизирует количество значений в 8-битном байте.
Сентябрьская дата имела российское происхождение, поэтому после 2022 года украинские IT-специалисты отказались от нее в пользу международной даты.
Что известно об изменениях в календаре в Украине?
Президент Зеленский поручил подготовить изменения в календарь праздничных и особых дней в Украине, учитывая коррективы, внесенные войной.
Владимир Зеленский сообщил, что обсудил этот вопрос с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и поручил вместе с депутатами, правительством и гражданским обществом наработать новые логические и справедливые подходы к праздничным датам.
Президент отметил, что из-за войны возникли неудачные календарные совпадения, когда дни трагедий или различные профессиональные праздники приходятся на одну дату.