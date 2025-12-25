Про це пише 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка у телеграмі.

Чому свято саме в цей день?

Згідно з текстом Указу, рішення ухвалили з огляду на вагомий внесок фахівців з інформаційних технологій у розвиток цифрової економіки, кібербезпеки, а також у зміцнення національної безпеки й обороноздатності держави. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



Указ про відзначення Дня програміста в Україні / Скриншот

Дата 7 січня обрана не випадково. Раніше в Україні День програміста неофіційно відзначали у дві дати: 7 січня – як Міжнародний день програмістів, запроваджений у 2007 році, та 12 або 13 вересня — у 256-й день року, що символізує кількість значень у 8-бітному байті.

Вереснева дата мала російське походження, тож після 2022 року українські IT-фахівці відмовилися від неї на користь міжнародної дати.

