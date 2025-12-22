Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента ввечері 22 грудня.

Читайте також Базовий блок документів для завершення війни вже готовий, – Зеленський

Які зміни можуть запровадити?

Володимир Зеленський зазначив, що вже обговорив це питання з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та попросив його разом із депутатами, урядовцями та представниками громадянського суспільства напрацювати нові, "логічні й справедливі" підходи до святкових дат.

За словами президента, бувають погані календарні збіги – і війна внесла багато таких змін. Йдеться про випадки, коли дні трагедій збігаються з професійними святами, а деякі дати поєднують кілька різних професійних свят.

Все це варто впорядкувати. Дякуємо всім, хто допомагатиме. Як справжнє Різдво було сприйняте легко – на 25 грудня, – так само інші дати мають бути справедливими та коректними,

– підсумував глава держави.

Нагадаємо, цього року Володимир Зеленський вже підписав указ про перенесення дня Десантно-штурмових військ ЗСУ з 21 на 8 листопада.

Чи буде в Україні вихідний на Різдво?