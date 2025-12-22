Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента ввечері 22 грудня.
Які зміни можуть запровадити?
Володимир Зеленський зазначив, що вже обговорив це питання з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та попросив його разом із депутатами, урядовцями та представниками громадянського суспільства напрацювати нові, "логічні й справедливі" підходи до святкових дат.
За словами президента, бувають погані календарні збіги – і війна внесла багато таких змін. Йдеться про випадки, коли дні трагедій збігаються з професійними святами, а деякі дати поєднують кілька різних професійних свят.
Все це варто впорядкувати. Дякуємо всім, хто допомагатиме. Як справжнє Різдво було сприйняте легко – на 25 грудня, – так само інші дати мають бути справедливими та коректними,
– підсумував глава держави.
Нагадаємо, цього року Володимир Зеленський вже підписав указ про перенесення дня Десантно-штурмових військ ЗСУ з 21 на 8 листопада.
Чи буде в Україні вихідний на Різдво?
Цьогоріч Різдво Христове Україна офіційно відзначає 25 грудня. У мирний час цей день посеред тижня гарантовано був би державним вихідним. Однак в умовах воєнного стану на офіційному державному рівні додаткового вихідного дня 25 грудня 2025 року не передбачено.
Оплата праці за нього також здійснюватиметься у звичайному порядку, без застосування подвійних тарифів, які передбачалися б для роботи у святковий день за мирних умов.
Законодавство залишає за приватними підприємцями та власниками бізнесу право самостійно розв'язувати питання графіку роботи.