Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента вечером 22 декабря.
Читайте также Базовый блок документов для завершения войны уже готов, – Зеленский
Какие изменения могут ввести?
Владимир Зеленский отметил, что уже обсудил этот вопрос с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и попросил его вместе с депутатами, чиновниками и представителями гражданского общества наработать новые, "логичные и справедливые" подходы к праздничным датам.
По словам президента, бывают плохие календарные совпадения – и война внесла много таких изменений. Речь идет о случаях, когда дни трагедий совпадают с профессиональными праздниками, а некоторые даты сочетают несколько разных профессиональных праздников.
Все это стоит упорядочить. Спасибо всем, кто будет помогать. Как настоящее Рождество было воспринято легко – на 25 декабря, – так же другие даты должны быть справедливыми и корректными,
– подытожил глава государства.
Напомним, этом году Владимир Зеленский уже подписал указ о переносе дня Десантно-штурмовых войск ВСУ с 21 на 8 ноября.
Будет ли в Украине выходной на Рождество?
В этом году Рождество Христово Украина официально отмечает 25 декабря. В мирное время этот день посреди недели гарантированно был бы государственным выходным. Однако в условиях военного положения на официальном государственном уровне дополнительного выходного дня 25 декабря 2025 года не предусмотрен.
Оплата труда за него также будет осуществляться в обычном порядке, без применения двойных тарифов, которые предусматривались бы для работы в праздничный день в мирных условиях.
Законодательство оставляет за частными предпринимателями и владельцами бизнеса право самостоятельно решать вопрос графика работы.