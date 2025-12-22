Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента вечером 22 декабря.

Какие изменения могут ввести?

Владимир Зеленский отметил, что уже обсудил этот вопрос с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и попросил его вместе с депутатами, чиновниками и представителями гражданского общества наработать новые, "логичные и справедливые" подходы к праздничным датам.

По словам президента, бывают плохие календарные совпадения – и война внесла много таких изменений. Речь идет о случаях, когда дни трагедий совпадают с профессиональными праздниками, а некоторые даты сочетают несколько разных профессиональных праздников.

Все это стоит упорядочить. Спасибо всем, кто будет помогать. Как настоящее Рождество было воспринято легко – на 25 декабря, – так же другие даты должны быть справедливыми и корректными,

– подытожил глава государства.

Напомним, этом году Владимир Зеленский уже подписал указ о переносе дня Десантно-штурмовых войск ВСУ с 21 на 8 ноября.

Будет ли в Украине выходной на Рождество?