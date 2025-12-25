Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в телеграмме.

Почему праздник именно в этот день?

Согласно тексту Указа, решение приняли, учитывая весомый вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики, кибербезопасности, а также в укрепление национальной безопасности и обороноспособности государства. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Указ о праздновании Дня программиста в Украине / Скриншот

Дата 7 января выбрана не случайно. Ранее в Украине День программиста неофициально отмечали в две даты: 7 января – как Международный день программистов, введенный в 2007 году, и 12 или 13 сентября - в 256-й день года, что символизирует количество значений в 8-битном байте.

Сентябрьская дата имела российское происхождение, поэтому после 2022 года украинские IT-специалисты отказались от нее в пользу международной даты.

Что известно об изменениях в календаре в Украине?