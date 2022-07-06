Ситуація із зерном розвиватиметься динамічно, – Денисенко припустив, як діятиме Ердоган

Росія цинічно краде українське зерно та намагається продати його Туреччині. Водночас там почали розслідування щодо походження зерна, яке прибуло з окупованого Бердянська на російському судні. Як у ситуації з зерном діятиме Ердоган – читайте припущення експера у статті.

Власну думку 24 каналу висловив радник глави МВС Вадим Денисенко. Він каже, що відповісти на це питання складно, бо Ердоган зараз перебуває "на розтяжці".

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За словами Денисенка, президенту Туреччини з однієї сторони не можна погодитися на те, що він приймає крадене зерно.

"Водночас а з іншого боку – він не може розсваритися з Росією, тому він старається зараз балансувати між усіма. Тому поки ситуація 50 на 50. Ми до кінця ще не розуміємо, яке внутрішньополітичне рішення буде прийнято", – сказав він.

Радник глави МВС вважає, що всі юридичні історії вторинні, бо це виключно внутрішньополітична історія і від цього буде залежати те, як будуть далі розвиватися події.

На думку Денисенка, звичка Ердогана – це торгуватися та виставляти свої умови. "Але поки що він ніяких умов не виставляв, тож важко зрозуміти, який предмет торгів буде в трикутнику "Україна – Росія – Туреччина", – відповів він.

Ситуація (з зерном – 24 канал) буде розвиватися динамічно. І протягом наступних днів ми побачимо або певні вимоги від Ердогана, або певні відмови, або якісь рішення,

– наголосив радник міністра.

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