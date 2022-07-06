Ситуация с зерном будет развиваться динамично, – Денисенко предположил, как будет действовать Эрдоган

Россия цинично ворует украинское зерно и пытается продать его Турции. В то же время там начали расследование происхождения зерна, прибывшего из оккупированного Бердянска на российском судне. Как в ситуации с зерном будет действовать Эрдоган – читайте предположение в статье.

Собственное мнение 24 каналу высказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Он говорит, что ответить на этот вопрос сложно, потому что Эрдоган сейчас находится "на растяжке".

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По словам Денисенко, президенту Турции с одной стороны нельзя согласиться с тем, что он принимает краденое зерно.

"В то же время, а с другой стороны – он не может рассориться с Россией, поэтому он старается сейчас балансировать между всеми. Поэтому пока ситуация 50 на 50. Мы до конца еще не понимаем, какое внутриполитическое решение будет принято", – сказал он.

Советник главы МВД считает, что все юридические истории вторичны, потому что это исключительно внутриполитическая история и от этого будет зависеть то, как будут дальше развиваться события.

По мнению Денисенко, привычка Эрдогана – торговаться и выставлять свои условия. "Но пока он никаких условий не выставлял, так что трудно понять, какой предмет торгов будет в треугольнике "Украина – Россия – Турция", – ответил он.

Ситуация (с зерном – 24 канал) будет развиваться динамично. И в течение следующих дней мы увидим либо определенные требования от Эрдогана, либо определенные отказы, либо какие-то решения,

– подчеркнул советник министра.

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