Ситуация с зерном будет развиваться динамично, – Денисенко предположил, как будет действовать Эрдоган
Россия цинично ворует украинское зерно и пытается продать его Турции. В то же время там начали расследование происхождения зерна, прибывшего из оккупированного Бердянска на российском судне. Как в ситуации с зерном будет действовать Эрдоган – читайте предположение в статье.
Собственное мнение 24 каналу высказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Он говорит, что ответить на этот вопрос сложно, потому что Эрдоган сейчас находится "на растяжке".
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По словам Денисенко, президенту Турции с одной стороны нельзя согласиться с тем, что он принимает краденое зерно.
"В то же время, а с другой стороны – он не может рассориться с Россией, поэтому он старается сейчас балансировать между всеми. Поэтому пока ситуация 50 на 50. Мы до конца еще не понимаем, какое внутриполитическое решение будет принято", – сказал он.
Советник главы МВД считает, что все юридические истории вторичны, потому что это исключительно внутриполитическая история и от этого будет зависеть то, как будут дальше развиваться события.
По мнению Денисенко, привычка Эрдогана – торговаться и выставлять свои условия. "Но пока он никаких условий не выставлял, так что трудно понять, какой предмет торгов будет в треугольнике "Украина – Россия – Турция", – ответил он.
Ситуация (с зерном – 24 канал) будет развиваться динамично. И в течение следующих дней мы увидим либо определенные требования от Эрдогана, либо определенные отказы, либо какие-то решения,
– подчеркнул советник министра.
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Вывоз ворованного зерна в Турцию: основное
- Накануне посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что в порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного россиянами Бердянска.
- Вероятно, корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн ворованного украинского зерна. Офис генпрокурора обратился к турецкой стороне с просьбой принять соответствующие меры.
- Этот корабль построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но он ходит под российским флагом.
- В казахстанской компании соврали, что якобы перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны.
- В воскресенье, 3 июля, турецкие таможенники задержали судно Zhibek Zholy. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая сторона сотрудничает с Украиной в решении дальнейшей судьбы судна.
- А на днях Турция начала расследование происхождения зерна на судне Zhibek Zholy, которое 1 июля зашло в порт города Карасу, к востоку от Стамбула.