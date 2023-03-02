Стратегія деокупації Криму: Данілов заявив про необхідність нової редакції

Військове керівництво України неодноразово заявляло, що Крим – ключ до розв'язання війни з Росією. Однак стратегія деокупації півострова вимагає змін.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, настав час переглянути стратегію звільнення окупованого росіянами Кримського півострова, оскільки тепер пріоритети дещо інші.

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Чому Данілов заговорив про зміну стратегії

Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів,

– йдеться у повідомленні секретаря РНБО.

Водночас у чому полягатиме суть цих змін, а також будь-які інші подробиці Данілов не повідомив.

Нагадаємо, що стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя було затверджено указом президента Володимира Зеленського 24 березня 2021 року.

Цим документом визначається комплекс заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах. Вони стосуються економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної та безпекової політики.

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