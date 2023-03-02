Стратегія деокупації Криму: Данілов заявив про необхідність нової редакції
Джерело:Олексій Данілов
Військове керівництво України неодноразово заявляло, що Крим – ключ до розв'язання війни з Росією. Однак стратегія деокупації півострова вимагає змін.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, настав час переглянути стратегію звільнення окупованого росіянами Кримського півострова, оскільки тепер пріоритети дещо інші.
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Чому Данілов заговорив про зміну стратегії
Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів,
– йдеться у повідомленні секретаря РНБО.
Водночас у чому полягатиме суть цих змін, а також будь-які інші подробиці Данілов не повідомив.
Нагадаємо, що стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя було затверджено указом президента Володимира Зеленського 24 березня 2021 року.
Цим документом визначається комплекс заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах. Вони стосуються економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної та безпекової політики.
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- У ніч на 2 березня два безпілотники спробували атакувати військову частину поблизу Сак. За попередніми даними, близько другої години ночі дві невідомі БпЛА впали на території військової частини. Росіяни знову завели свою пісню про роботу ППО. Вони кажуть, що після падіння БпЛА один із них нібито вибухнув. Внаслідок цього стіну однієї з будівель посікло уламками.
- Однак це не перші вибухи на півострові цієї весни. 1 березня у тимчасово окупованому Криму також чули вибухи. З мережі стало відомо, що їх чули у Бахчисараї в районі військової частини, у багатьох селах Бахчисарайського району, Ялті, Гурзуфі та ще кількох населених пунктах.
- Того ж дня потужні вибухи чули у Саках та Євпаторії, внаслідок яких у людей тремтіли вікна, а у деяких районах зникла вода. Згодом в міноборони ворожої держави після декількох годин роздумів підтвердили, що півострів атакували безпілотники.
- А раніше, 28 лютого, на півострові трапились кілька аварій на водогоні. Спершу без води залишились понад 120 тисяч жителів Євпаторії. Згодом водопостачання залишило і місто Красноперекопськ. Крім цього, води немає у селах Радгоспне, Таврійське, П'ятихатка, Почесне.