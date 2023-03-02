Стратегия деоккупации Крыма: Данилов заявил о необходимости новой редакции
Источник:Алексей Данилов
Военное руководство Украины неоднократно заявляло, что Крым – ключ к разрешению войны с Россией. Однако стратегия деоккупации полуострова требует перемен.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, пора пересмотреть стратегию освобождения оккупированного россиянами Крымского полуострова, поскольку теперь приоритеты несколько иные.
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Почему Данилов заговорил об изменении стратегии
Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. – требует изменения приоритетов,
– говорится в сообщении секретаря СНБО.
В то же время в чем будет состоять суть перемен, а также какие-либо другие подробности Данилов не сообщил.
Напомним, что стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной АР Крым и города Севастополя. было утверждено указом президента Владимира Зеленского 24 марта 2021 года.
Этим документом определяется комплекс мер, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в международно-признанных границах. Они касаются экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной и политики безопасности.
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- В ночь на 2 марта два беспилотника попытались атаковать воинскую часть вблизи Сак. По предварительным данным, около двух часов ночи две неизвестные БпЛА упали на территории воинской части. Россияне снова завели свою песню о работе ПВО. Они говорят, что после падения БпЛА один из них взорвался. В результате этого стену одного из зданий посекло обломками.
- Однако это не первые взрывы на полуострове этой весной. 1 марта во временно оккупированном Крыму также слышали взрывы. Из сети стало известно, что их слышали в Бахчисарае в районе воинской части, во многих селах Бахчисарайского района, Ялте, Гурзуфе и нескольких населенных пунктах.
- В тот же день мощные взрывы слышали в Саках и Евпатории, в результате которых у людей дрожали окна, а в некоторых районах исчезла вода. Впоследствии в минобороны вражеского государства после нескольких часов раздумий подтвердили, что остров атаковали беспилотники.
- А раньше, 28 февраля, на полуострове случились несколько аварий на водопроводе. Сначала без воды осталось более 120 тысяч жителей Евпатории. Впоследствии водоснабжение оставило и город Красноперекопск. Кроме этого, воды нет в селах Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное.