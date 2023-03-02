Стратегия деоккупации Крыма: Данилов заявил о необходимости новой редакции

Военное руководство Украины неоднократно заявляло, что Крым – ключ к разрешению войны с Россией. Однако стратегия деоккупации полуострова требует перемен.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, пора пересмотреть стратегию освобождения оккупированного россиянами Крымского полуострова, поскольку теперь приоритеты несколько иные.

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Почему Данилов заговорил об изменении стратегии

Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. – требует изменения приоритетов,

– говорится в сообщении секретаря СНБО.

В то же время в чем будет состоять суть перемен, а также какие-либо другие подробности Данилов не сообщил.

Напомним, что стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной АР Крым и города Севастополя. было утверждено указом президента Владимира Зеленского 24 марта 2021 года.

Этим документом определяется комплекс мер, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в международно-признанных границах. Они касаются экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной и политики безопасности.

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