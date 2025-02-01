В то время большинство кухонь были тесными, плохо спланированными пространствами. Женщины, занимавшиеся приготовлением пищи, были вынуждены делать множество лишних движений. Франкфуртская кухня стала первой спроектированной как функциональное, эргономичное пространство, где каждый сантиметр имел свое предназначение, передает 24 Канал.

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Кухня с мыслью о женщинах

В 19 веке инженеры и архитекторы начали поиски путей, как оптимально расставить мебель в кухне, чтобы сократить пройденный за день километраж женщин, которые готовят, и облегчить их труд. Считается, что одним из способов было привязывание к ноге домохозяйки нитки. Она помогала специалистам фиксировать все перемещения по кухне. Таким образом они хотели выяснить, каких размеров должна быть идеальная кухня.

Известно, что в начале 20 века в Германии стандартной площадью для кухни рабочих семей были 6,4 метра квадратных. Откуда взялась именно эта цифра? В те годы вместе с активным увеличением производства перед немецкими властями встал вопрос: куда же расселить несколько тысяч рабочих семей. Чтобы упростить задачу, архитекторы и инженеры предложили уменьшить кухню именно до таких размеров, чтобы она была максимально компактной, но и функциональной. Интересно, что этот проект вошел в историю как "Франкфуртская кухня".

Первая австрийская архитектор и дизайнер Маргарете Шютце-Лихоцки считала, что кухня должна быть не просто местом для приготовления пищи, а продуманным рабочим пространством, который уменьшает время и усилия, потраченные на повседневный труд. Она ориентировалась на принцип "треугольника" где основные зоны - плита, раковина и рабочий стол должны были быть расположены таким образом, чтобы двигаться между ними было максимально удобно. Мебель была компактной, встроенной, что позволяло экономить пространство, а каждый элемент кухни имел четкое назначение.

Как выглядит франкфурская кухня / Фото Alamy / / / Reinhard Wegmann / Hermann Collischonn

Одной из особенностей Франкфуртской кухни было использование простых, но эффективных материалов: встроенные шкафы, мойка с медной отделкой, плитка из керамики.

Проект Шютце-Лихоцки не только изменил физический вид кухни, но и поставил перед собой важную социальную цель: создать условия, которые бы облегчили быт женщин, освободив их от чрезмерного труда на кухне. Ранее кухни часто становились местом не только для приготовления пищи, но и для тяжелой, механической работы, что отнимало много времени и сил. Во Франкфуртской кухне каждый элемент способствовал тому, чтобы женщины могли тратить меньше энергии на физический труд, а больше на творчество и другие аспекты жизни.