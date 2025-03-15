Интерьер террасы Хлои Кардашьян

Терраса в доме знаменитости окружена пышной зеленью и открытым бассейном. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Над дизайном террасы работал британский эксперт Мартин Лоуренс Буллард. Кстати, именно он поделился результатом своей работы в инстаграме. Терраса является самой спокойной зоной в доме Хлои Кардашьян. На ней размещены два дивана-качалки, низкий каменный столик и элегантный навес для создания тени.

Дизайнеры подчеркнули удачное расположение мебели на террасе, которая способствует тому, чтобы наслаждаться компанией и много общаться. Диван как будто сам стимулирует к этому. Пространство Хлои доказывает, что хорошо структурированный дизайн может не только иметь прекрасный вид, но и поощрять людей общаться.

Техника расположения мебели, которую использовал Лоуренс Буллард, называется "техникой разговорного сидения". Она заключается в том, чтобы разместить диваны напротив друг друга.

Сидение для разговора заключается в балансе – размещении мебели на комфортном расстоянии, избежании барьеров, которые мешают зрительному контакту. Важно использовать мягкие текстуры для усиления ощущения тепла и легкости. В этом случае симметрия макета добавляет структурированной элегантности, а внешний фон создает ощущение легкой коммуникабельности,

– сказал дизайнер Майк Дарбридж.

Кстати, размещения мебели именно таким образом дает возможность выбора – сидеть рядом или друг напротив друга. В зависимости от характера отношений люди могут выбрать для себя лучший вариант.