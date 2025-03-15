Інтер'єр тераси Хлої Кардашьян

Тераса у будинку знаменитості оточена пишною зеленню і відкритим басейном. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Над дизайном тераси працював британський експерт Мартін Лоуренс Буллард. До речі, саме він поділився результатом своєї роботи в інстаграмі. Тераса є найспокійнішою зоною у будинку Хлої Кардашьян. На ній розміщені два дивани-гойдалки, низький кам'яний столик та елегантний навіс для створення тіні.

Дизайнери підкреслили вдале розташування меблів на терасі, які сприяє тому, щоб насолоджуватися компанією і багато спілкуватися. Диван наче сам стимулює до цього. Простір Хлої доводить, що добре структурований дизайн може не тільки мати чудовий вигляд, але й заохочувати людей спілкуватися.

Техніка розташування меблів, яку використав Лоуренс Буллард, називається "технікою розмовного сидіння". Вона полягає у тому, щоб розмістити дивани навпроти один одного.

Сидіння для розмови полягає в балансі – розміщенні меблів на комфортній відстані, уникненні бар'єрів, які заважають зоровому контакту. Важливо використовувати м'які текстури для посилення відчуття тепла та легкості. У цьому випадку симетрія макета додає структурованої елегантності, а зовнішній фон створює відчуття легкої комунікабельності,

– сказав дизайнер Майк Дарбрідж.

До речі, розміщення меблів саме у такий спосіб дає можливість вибору – сидіти поруч чи один навпроти одного. Залежно від характеру стосунків люди можуть обрати для себе найкращий варіант.