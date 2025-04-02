Профессиональные организаторы пространства назвали 8 вещей, которые следует выбросить в апреле, чтобы очистить пространство и максимально использовать его для весенних занятий и хобби, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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С чего стоит начать уборку в апреле

Весна – это сезон аллергии, а также высокого уровня ультрафиолета. Поэтому эксперты советуют проверить и выбросить все продукты для солнцезащиты, у которых закончился срок годности.

Следующий этап – это прощание с поломанным снаряжением для отдыха на улице. Например, шезлонгами или зонтиками. Иногда мы не выбрасываем поломанные вещи сразу, надеясь, что позже их отремонтируем. Впрочем, после забываем о них и продолжаем хранить хлам, жалея его выбросить.

Кухонные шкафы и кладовые следует полностью очистить. Во-первых, выкнуть все просроченные продукты. Во-вторых, все продукты, в которых заканчивается срок годности или которые являются зимними, стоит поставить впереди и включить их в ваш план питания на неделю, чтобы использовать их и минимизировать отходы в начале апреля.

Выбросьте просроченные продукты из шкафов и кладовых / Фото Future

Весной мы меняем зимние комплекты постельного белья на более легкие. Апрель – отличное время для организации постельного шкафа и очистки от старых комплектов постельного белья, которые мы больше не любим или которые уже имеют не лучший вид с дырками и пятнами.

Навести порядок во дворе и привести в порядок гараж или сарай до наступления жары – это отличный способ сэкономить время и силы в будущем. Если вы – заядлый садовод, то это означает, что вам нужно пересмотреть все садовые инструменты, проверить, все ли на своем месте и в рабочем состоянии. Или же вы любите отдыхать в беседке, тогда следует подготовить уличную мебель. Если у вас есть бассейн, то вам нужно проверить средства для чистки и игрушки для воды, чтобы убедиться, что все необходимое под рукой.

Многие к апрелю уже активно занимается генеральной уборкой, поэтому это идеальное время, чтобы пересмотреть содержимое шкафа для моющих средств и избавиться от ненужного.

Продукты с неприятным запахом, дубликаты, которые мы забываем, покупаем снова и не используем, или средства, стоящие годами и, вероятно, уже потеряли эффективность – все это стоит убрать.

Апрель – это время окончательно убрать остатки зимнего декора и полностью обновить дом к весне. Используйте простые замены, например, измените тяжелые зимние одеяла на более легкие варианты из льна или хлопка. Или же вместо зимнего семейного фото разместите весеннее.

Апрель – это также идеальный месяц, чтобы полностью обновить сезонный гардероб.

Выбросьте зимние и весенние вещи, которые устарели или имеют непривлекательный вид / Фото Go Modern Furniture

Перед тем как отправить теплые вещи, такие как свитера и флисовые куртки, на хранение, рассмотрите их при дневном свете, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии - без выцветания, дыр, катышков или деформации. Если же нет, возможно, лучше пожертвовать или отправить их на переработку, а не откладывать это решение еще на год.

Если вы не привыкли делать это регулярно, возможно, заметите, что когда достанете весеннюю одежду с хранения, она уже не такая свежая и опрятная, как вам хотелось бы. Поэтому это также хороший момент, чтобы избавиться от изношенных вещей.

Общее правило: если вы не носили вещь с прошлого апреля, подарите, продайте или отправьте ее на переработку.