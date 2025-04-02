Професійні організатори простору назвали 8 речей, які слід викинути у квітні, щоб очистити простір і максимально використати його для весняних занять і хобі, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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З чого варто розпочати прибирання у квітні

Весна – це сезон алергії, а також високого рівня ультрафіолету. Тому експерти радять перевірити та викинути усі продукти для сонцезахисту, в яких закінчився термін придатності.

Наступний етап – це прощання із поламаним спорядженням для відпочинку на вулиці. Наприклад, шезлонгами чи парасольками. Часом ми не викидаємо поламані речі одразу, сподіваючись, що пізніше їх відремонтуємо. Втім, опісля забуваємо про них і продовжуємо зберігати непотріб, шкодуючи його викинути.

Кухонні шафи та комори слід повністю очистити. По-перше, викнути усі прострочені продукти. По-друге, усі продукти, у яких закінчується строк придатності або які є зимовими, варто поставити попереду і включити їх у ваш план харчування на тиждень, щоб використати їх і мінімізувати відходи на початку квітня.

Викиньте прострочені продукти з шаф і комор / Фото Future

Навесні ми змінюємо зимові комплекти постільної білизни на легші. Квітень – чудовий час для організації ліжкової шафи і очищення від старих комплектів постільної білизни, які ми більше не любимо або які вже мають не найкращий вигляд з дірками і плямами.

Навести лад у дворі та впорядкувати гараж або сарай до настання спеки – це чудовий спосіб заощадити час і сили в майбутньому. Якщо ви – завзятий садівник, то це означає, що вам потрібно переглянути всі садові інструменти, перевірити, чи все на своєму місці та в робочому стані. Або ж ви любите відпочивати в альтанці, тоді слід підготувати вуличні меблі. Якщо у вас є басейн, то вам потрібно перевірити засоби для чищення та іграшки для води, щоб переконатися, що все необхідне під рукою.

Багато хто до квітня вже активно займається генеральним прибиранням, тому це ідеальний час, щоб переглянути вміст шафи для мийних засобів і позбутися непотрібного.

Продукти з неприємним запахом, дублікати, які ми забуваємо, купуємо знову й не використовуємо, або засоби, що стоять роками та, ймовірно, вже втратили ефективність – усе це варто прибрати.

Квітень – це час остаточно прибрати залишки зимового декору та повністю оновити оселю до весни. Використовуйте прості заміни, наприклад, змініть важкі зимові ковдри на легші варіанти з льону чи бавовни. Або ж замість зимового сімейного фото розмістіть весняне.

Квітень – це також ідеальний місяць, щоб повністю оновити сезонний гардероб.

Викиньте зимові та весняні речі, які застаріли або мають непривабливий вигляд / Фото Go Modern Furniture

Перед тим як відправити теплі речі, такі як светри та флісові куртки, на зберігання, розгляньте їх при денному світлі, щоб переконатися, що вони в хорошому стані — без вицвітання, дірок, катишків або деформації. Якщо ж ні, можливо, краще пожертвувати або відправити їх на переробку, а не відкладати це рішення ще на рік.

Якщо ви не звикли робити це регулярно, можливо, помітите, що коли дістанете весняний одяг із зберігання, він уже не такий свіжий і охайний, як вам хотілося б. Тож це також хороший момент, щоб позбутися зношених речей.

Загальне правило: якщо ви не носили річ із минулого квітня, подаруйте, продайте або відправте її на переробку.