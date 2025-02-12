Этот список из четырех вещей не содержит ничего дорогого. Только простые изменения, которые принесут в ваш дом радость, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Как создать радостную атмосферу дома

Прежде всего, эксперты советуют обратить внимание на декорирование комнат цветами. Благодаря свежему аромату и внешней привлекательности цветы способны обновить любое пространство, сделать его более светлым и гостеприимным. Возьмите большой вазон и заполните его коллекцией ваших любимых ярких растений или создайте коллекцию из маленьких ваз, которые можно выставить на полках или других поверхностях.

Ни один дом не будет полноценным без семейных фотографий, значимых картин или написанных от руки открыток. Такой сентиментальный декор и маленькие напоминания о хороших воспоминаниях неизбежно принесут радость в дом.

Обустройте сиденья у окна, чтобы наслаждаться естественным светом / Фото Neptune

Также проверенным способом поднять настроение в доме является естественный свет, ведь он мгновенно освещает комнату и приносит радость. Изменение расположения мебели – это простой способ позволить солнечным лучам заполнить комнату. Просто переместите мебель, которая блокирует окна или двери.

Чтобы чувствовать себя дома расслабленными и спокойными, важно создать комфортные места для сидения. Используйте мебель в стиле лаунж и много теплого освещения.

Эти эффективные дизайнерские советы доказывают, что даже малейшие изменения могут сделать ваш дом более приятным.