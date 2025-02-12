Цей список із чотирьох речей не містить нічого дорогого. Лише прості зміни, які принесуть у ваш дім радість, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Ретро-крісла Александри Даддаріо: дизайнери кажуть, що це тренд 2025 року

Як створити радісну атмосферу вдома

Передусім, експерти радять звернути увагу на декорування кімнат квітами. Завдяки свіжому аромату і зовнішній привабливості квіти здатні оновити будь-який простір, зробити його більш світлим і гостинним. Візьміть великий вазон і заповніть його колекцією ваших улюблених яскравих рослин або створіть колекцію з маленьких ваз, які можна виставити на полицях чи інших поверхнях.

Жоден дім не буде повноцінним без сімейних фотографій, значущих картин або написаних від руки листівок. Такий сентиментальний декор і маленькі нагадування про хороші спогади неминуче принесуть радість у дім.

Облаштуйте сидіння біля вікна, аби насолоджуватися природним світлом / Фото Neptune

Також перевіреним способом підняти настрій у домі є природне світло, адже воно миттєво освітлює кімнату і приносить радість. Зміна розташування меблів – це простий спосіб дозволити сонячним променям заповнити кімнату. Просто перемістіть меблі, які блокують вікна чи двері.

Щоб відчувати себе вдома розслабленими та спокійними, важливо створити комфортні місця для сидіння. Використовуйте меблі в стилі лаунж і багато теплого освітлення.

Ці ефективні дизайнерські поради доводять, що навіть найменші зміни можуть зробити вашу оселю більш приємною.