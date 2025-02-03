При выборе цветов для кухонных дубовых шкафов важно учитывать расположение комнаты и естественное освещение. В солнечных помещениях дуб может иметь теплый вид, с оранжевым отблеском. В комнатах, которые выходят на север, он приобретает более холодные оттенки, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Природные цвета

Природные оттенки добавляют выразительности дубовым шкафам / Фото deVOL Kitchens

Земляные цвета и дубовые шкафы – это сочетание, которое сразу вызывает ассоциации с природой и создает стильную атмосферу на кухне. Это также палитра, которая идеально подходит для различных стилей.

"Теплоту дуба прекрасно подчеркивают цвета, которые не противоречат его естественным оттенкам, а дополняют их", – отмечает интерьерный дизайнер Лорен Гилбертторп.

Мягкие природные зеленые прекрасно гармонируют с дубом, привносят в помещение спокойствие и гармонию. Между тем, как коричневые цвета добавляют глубины и элегантности.

Природные оттенки для дубовых шкафов / Скриншот

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Теплые нейтральные цвета

Нейтральные цвета – это беспроигрышный вариант для комбинации с деревом / Фото deVOL Kitchens

Есть одна универсальная цветовая палитра, которая прекрасно сочетается почти с любым материалом для кухонных шкафов – классические нейтральные оттенки. В частности, оттенки белого и даже бежевый могут идеально гармонировать с дубом.

Ключ к созданию сбалансированного вида – это выбор нейтральных красок с нежным теплым подтоном, а не холодных оттенков. Холодные подтоны могут иметь резкий вид, даже стерильный.

Теплые нейтральные цвета также имеют популярность благодаря своей способности органично сочетаться в разных кухонных стилях – традиционном, современном, скандинавском. Кроме того, разнообразие оттенков означает, что можно найти нейтральный цвет на любой вкус.

Цвета, которые хорошо сочетаются с дубом на кухне / Скриншот

Темные оттенки

Темные оттенки в трендах 2025 года / Фото deVOL Kitchens

Последние тренды цветов для кухонь предпочитают темные и драматические палитры, которые добавляют глубины и выразительности – и, как оказывается, они хорошо сочетаются со многими деревянными оттенками, которые часто встречаются в кухонных шкафах.

В этом году популярными будут насыщенные цвета, такие как теплые серые, глубокие бордовые и богатые синие оттенки. Это, безусловно, противоположный конец цветовой палитры к нейтральным и естественным оттенкам. Впрочем, темные цвета – это тоже хороший способ оживить вашу кухню, добавляя драматизма и, в некоторых случаях, более традиционного настроения.

Темные оттенки создадут контраст с древесными тонами, придавая вашей кухне продуманный и уютный вид.

Дизайнеры, в частности, советуют выбирать темный зелено-коричневый и богатый синий с теплыми зелеными подтонами. Оба создадут прекрасную пару с дубовыми шкафами.

Темный зелено-коричневый цвет – идеальный выбор для дубовых шкафов / Скриншот

Синий с зеленым оттенком тоже гармонично сочетается с дубом / Скриншот