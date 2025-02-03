При виборі кольорів для кухонних дубових шаф важливо враховувати розташування кімнати та природне освітлення. У сонячних приміщеннях дуб може мати теплий вигляд, із помаранчевим відблиском. У кімнатах, які виходять на північ, він набуває холодніших відтінків, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Природні кольори

Природні відтінки додають виразності дубовим шафам / Фото deVOL Kitchens

Земляні кольори і дубові шафи – це поєднання, яке відразу викликає асоціації з природою та створює стильну атмосферу на кухні. Це також палітра, яка ідеально підходить для різних стилів.

"Теплоту дуба чудово підкреслюють кольори, які не суперечать його природним відтінкам, а доповнюють їх", – зазначає інтер'єрний дизайнер Лорен Гілбертторп.

М'які природні зелені чудово гармонують з дубом, привносять у приміщення спокій і гармонію. Тим часом, як коричневі кольори додають глибини та елегантності.

Природні відтінки для дубових шаф / Скриншот

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Теплі нейтральні кольори

Нейтральні кольори – це безпрограшний варіант для комбінації з деревом / Фото deVOL Kitchens

Є одна універсальна кольорова палітра, яка чудово поєднується майже з будь-яким матеріалом для кухонних шаф – класичні нейтральні відтінки. Зокрема, відтінки білого та навіть бежевий можуть ідеально гармоніювати з дубом.

Ключ до створення збалансованого вигляду – це вибір нейтральних фарб з ніжним теплим підтоном, а не холодних відтінків. Холодні підтони можуть мати різкий вигляд, навіть стерильний.

Теплі нейтральні кольори також мають популярність завдяки своїй здатності органічно поєднуватися в різних кухонних стилях – традиційному, сучасному, скандинавському. Крім того, різноманітність відтінків означає, що можна знайти нейтральний колір на будь-який смак.

Кольори, які гарно поєднаються з дубом на кухні / Скриншот

Темні відтінки

Темні відтінки у трендах 2025 року / Фото deVOL Kitchens

Останні тренди кольорів для кухонь віддають перевагу темним та драматичним палітрам, які додають глибини та виразності – і, як виявляється, вони гарно поєднуються з багатьма дерев'яними відтінками, які часто зустрічаються в кухонних шафах.

У цьому році популярними будуть насичені кольори, такі як теплі сірі, глибокі бордові та багаті сині відтінки. Це, безумовно, протилежний кінець кольорової палітри до нейтральних та природних відтінків. Втім, темні кольори – це теж хороший спосіб оживити вашу кухню, додаючи драматизму та, в деяких випадках, більш традиційного настрою.

Темні відтінки створять контраст з деревними тонами, надаючи вашій кухні продуманий і затишний вигляд.

Дизайнери, зокрема, радять обирати темний зелено-коричневий та багатий синій з теплими зеленими підтонами. Обидва створять чудову пару з дубовими шафами.

Темний зелено-коричневий колір – ідеальний вибір для дубових шаф / Скриншот

Синій із зеленим відтінком теж гармонійно поєднається з дубом / Скриншот