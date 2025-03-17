В ее доме 1970-х годов были двойные стеклопакеты с темно-коричневыми рамами из ПВХ как внутри, так и снаружи. Сара решила заменить темные рамы на белые. Также она изменила стиль окон, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Почему белые рамы окон лучше коричневых

Белые и коричневые окна из ПВХ имеют свои преимущества. Белые кажутся более современными и идеально контрастируют с кирпичными фасадами, тогда как коричневые рамы придают более сдержанный и характерный вид.

Журналистка говорит, что то, какой вид рамы имеют изнутри убедило ее, что она сделала правильно, когда выбрала белый цвет.

По ее словам, толстые темные рамы визуально уменьшали окна и сразу привлекали внимание, когда она заходила в комнату. В помещениях, выходящих на север и имеющих недостаточно естественного света, это было еще заметнее.

Внутри коричневые рамы также имели устаревший вид и не вписывались в интерьер.

Белые рамы делают внутреннюю часть дома светлее / Фото Сара Хэндли

Важно обратить внимание на способ открывания окон

Кроме того, в доме Сары способ открывания окон был неудобным, особенно в ванной комнате и на кухне.

В ванной комнате было небольшое верхнеподвесное окно, которое нужно было открывать, наклоняясь через раковину и плиточную полку. Когда Сара открывала его слишком сильно, ей приходилось залазить в ванную, чтобы закрыть.

Теперь в ее ванной комнате меньше оконное открывание, поэтому ручка стала более доступной. В то же время, свежий воздух все еще хорошо поступает, поэтому Сара не чувствует, что что-то потеряла, выбрав меньшее окно.

Теперь ванное окно открывается наполовину вместо полной ширины, и его легче открывать и закрывать / Фото Сара Хендли

С кухонным окном была похожая проблема - оно было бокового открывания. Когда женщина открывала его слишком широко, то потом еле могла дотянуться до ручки, чтобы закрыть. Бывали случаи, когда приходилось выходить на улицу, чтобы закрыть окно снаружи.

Теперь кухонное окно открывается сверху, и ручка намного удобнее в использовании. Также несколько раз в открытое окно залетали птицы, поэтому Сара попробовала наклейки против столкновений, которые оказались очень эффективными.

В спальнях она выбрала конфигурацию с фрамугами, чтобы можно было проветривать помещение, не открывая окно полностью. Это означало, что рам стало немного больше, но преимущества однозначно перевесили этот недостаток.

Хотя эти изменения казались незначительными на то время, они до сих пор радуют Сару почти десятилетия спустя. Она говорит, что легко поддаться соблазну заменить старые окна на аналогичные. Впрочем, теперь женщина рада, что потратила немного времени, чтобы пожить со старыми окнами и понять их недостатки. Это помогло ей лучше сформулировать свои требования во время консультации с поставщиком, чей опыт оказался неоценимым при выборе лучшей конфигурации для ее дома.