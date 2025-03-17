У її будинку 1970-х років були подвійні склопакети з темно-коричневими рамами з ПВХ як всередині, так і зовні. Сара вирішила замінити темні рами на білі. Також вона змінила стиль вікон, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Чому білі рами вікон кращі за коричневі

Білі і коричневі вікна з ПВХ мають свої переваги. Білі здаються сучаснішими та ідеально контрастують із цегляними фасадами, тоді як коричневі рами надають більш стриманого та характерного вигляду.

Журналістка каже, що те, який вигляд рами мають зсередини переконало її, що вона зробила правильно, коли обрала білий колір.

За її словами, товсті темні рами візуально зменшували вікна та одразу привертали увагу, коли вона заходила до кімнати. У приміщеннях, що виходять на північ і мають недостатньо природного світла, це було ще помітніше.

Всередині коричневі рами також мали застарілий вигляд та не вписувалися в інтер'єр.

Білі рами роблять внутрішню частину дому світлішою / Фото Сара Хендлі

Важливо звернути увагу на спосіб відкривання вікон

Крім того, у будинку Сари спосіб відкривання вікон був незручним, особливо у ванній кімнаті та на кухні.

У ванній кімнаті було невелике верхньопідвісне вікно, яке потрібно було відкривати, нахиляючись через раковину та плиткову полицю. Коли Сара відчиняла його занадто сильно, їй доводилося залазити у ванну, щоб закрити.

Тепер у її ванній кімнаті менше віконне відкривання, тому ручка стала більш доступною. Водночас, свіже повітря все ще добре надходить, тож Сара не відчуває, що щось втратила, обравши менше вікно.

Тепер ванне вікно відкривається наполовину замість повної ширини, і його легше відкривати та закривати / Фото Сара Хендлі

З кухонним вікном була схожа проблема — воно було бокового відкривання. Коли жінка відкривала його надто широко, то потім ледве могла дотягнутися до ручки, щоб закрити. Бували випадки, коли доводилося виходити на вулицю, щоб закрити вікно зовні.

Тепер кухонне вікно відкривається зверху, і ручка набагато зручніша у використанні. Також кілька разів у відкрите вікно залітали птахи, тож Сара спробувала наклейки проти зіткнень, які виявилися дуже ефективними.

У спальнях вона обрала конфігурацію з фрамугами, щоб можна було провітрювати приміщення, не відкриваючи вікно повністю. Це означало, що рам стало трохи більше, але переваги однозначно переважили цей недолік.

Хоча ці зміни здавалися незначними на той час, вони й досі тішать Сару майже через десятиліття. Вона каже, що легко піддатися спокусі замінити старі вікна на аналогічні. Втім, тепер жінка рада, що витратила трохи часу, щоб пожити зі старими вікнами та зрозуміти їхні недоліки. Це допомогло їй краще сформулювати свої вимоги під час консультації з постачальником, чий досвід виявився неоціненним при виборі найкращої конфігурації для її будинку.