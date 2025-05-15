Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Жилое пространство Льюиса Гамильтона

Многим нравится, когда они замечают что-то совершенно уникальное в интерьере. Так произошло и в случае с музыкальным автоматом Льюиса Гамильтона, который сразу бросается в глаза.

Пилот Формулы-1 обустроил уголок его гостиной, украсив его музыкальным автоматом в ретро-стиле.

В издании указывают, что можно предположить, что это Rock-Ola 440 Jukebox, изготовленный в конце 60-х годов. Его очаровательный дизайн обеспечил популярность этой модели с момента ее первого запуска, и сегодня она выглядит еще лучше в современном доме.

Специалисты отмечают, что оформляя современный дом антиквариатом, не бойтесь сочетать старые сокровища с более современными элементами, как это сделал Льюис.

Внедрение антикварных предметов добавляет много с точки зрения текстуры, наслоения и часто "моментов неожиданности".

Выбирая антиквариат для гостиной (или любого другого пространства, в конце концов), следует выбирать те предметы, которые вызывают у вас определенную реакцию. Если вы любите музыку, то идеальным выбором будет музыкальный автомат или виниловый проигрыватель. Однако, возможности безграничны, в зависимости от того, что вы любите больше всего.