Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Житловий простір Льюїса Гамільтона

Багатьом подобається, коли вони помічають щось абсолютно унікальне в інтерʼєрі. Так сталося і у випадку з музичним автоматом Льюїса Гамілтона, який відразу впає у вічі.

Пілот Формули-1 облаштував куточок його вітальні, прикрасивши його музичним автоматом у ретро-стилі.

У виданні вказують, що можна припустити, що це Rock-Ola 440 Jukebox, виготовлений наприкінці 60-х років. Його чарівний дизайн забезпечив популярність цієї моделі з моменту її першого запуску, і сьогодні вона виглядає ще краще в сучасному будинку.

Фахівці наголошують, що оформляючи сучасний будинок антикваріатом, не бійтеся поєднувати старі скарби з більш сучасними елементами, як це зробив Льюїс.

Впровадження антикварних предметів додає багато з точки зору текстури, нашарування та часто "моментів несподіванки".

Вибираючи антикваріат для вітальні (або будь-якого іншого простору, зрештою), слід обирати ті предмети, які викликають у вас певну реакцію. Якщо ви любите музику, то ідеальним вибором буде музичний автомат або вініловий програвач. Однак, можливості безмежні, залежно від того, що ви любите найбільше.