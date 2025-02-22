Эксперты назвали несколько вещей дома, которые могут вызвать астму, аллергии и другие заболевания, передает 24 Канал со ссылкой на House and gardens.

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Вещи дома, которые представляют угрозу для здоровья

Влага – главная причина появления плесени и грибка, особенно в ваннах. Плесень вызывает проблемы с носовыми пазухами и раздражение дыхательных путей, что проявляются в кожных болезнях, кашле и заложенности носа. Осушители воздуха, а также регурне проветривания, смогут решить эту проблему.

Ненадлежащее хранение моющих средств тоже может стать причиной возникновения ряда заболеваний. Отбеливатели, аммиак и другие химические вещества выделяют токсичные пары, вызывающие кашель, тошноту и раздражение легких. Поэтому такие средства нужно обязательно держать герметично закрытыми и отдельно.

Батарейки обычно мы держим в ящиках для мелочей. Однако это неправильно. Батарейки следует хранить в месте со стабильной температурой и влажностью, чтобы предотвратить их износ и превращение в токсичные вещества. Старые батарейки, протекающие, производят свинец, литий и кадмий, которые загрязняют поверхности и воздух. Поэтому эксперты советуют утилизировать просроченные батарейки в специализированных пунктах переработки.

Радон – невидимый газ без запаха и вкуса, образующийся в результате естественного распада урана в почве, камнях и воде. Газ радон попадает в воздух, которым мы дышим. Он может проникать в наши дома через пространство под подвалом, трещины в полах и стенах. Радон является второй главной причиной рака легких. Уровень радоно-газовой опасности зависит от горно-геологических особенностей местности, строительных материалов, используемых при строительстве здания, качества изоляции от почвы, а также применяемых систем вентиляции и водоснабжения. Среди советов, которые помогут снизить угрозу от радона:

интенсивная вентиляция подвала;

обустройство системы отвода радона в основании здания или под монолитным полом;

герметизация трещин и щелей в полах и стенах;

улучшение вентиляции помещений.

Старая краска, просроченные лаки и растворители могут образовывать вредные и пожароопасные соединения. Поэтому эти вещи следует утилизировать.

Избавьтесь от старых моющих средств / Фото Cornish Milk Mineral Paint

Поврежденная или неподготовленная к эксплуатации система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха тоже представляет угрозу. Окись углерода образуется, когда топливо, такое как бензин и природный газ, не сгорает полностью при использовании. Наши отопительные системы, водонагреватели и другие приборы, потребляющие топливо, могут генерировать опасные уровни углерода, если они не работают должным образом. Типичные симптомы отравления окисью углерода включают головную боль, головокружение, боли в желудке, тошноту и слабость.