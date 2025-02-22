Експерти назвали кілька речей вдома, які можуть спричинити астму, алергії та інші захворювання, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.

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Речі вдома, які становлять загрозу для здоров'я

Волога – головна причина появи цвілі та грибка, особливо у ваннах. Цвіль викликає проблеми з носовими пазухами та подразнення дихальних шляхів, що проявляються у шкірних хворобах, кашлі і закладенності носа. Осушувачі повітря, а також регурне провітрювання, зможуть вирішити цю проблему.

Неналежне зберігання миючих засобів теж може стати причиною виникнення низки захворювань. Відбілювачі, аміак та інші хімічні речовини виділяють токсичні пари, що спричиняють кашель, нудоту та подразнення легенів. Тому такі засоби потрібно обов'язково тримати герметично закритими й окремо.

Батарейки зазвичай ми тримаємо у ящиках для дрібниць. Однак це неправильно. Батарейки слід зберігати в місці зі стабільною температурою та вологістю, щоб запобігти їх зношенню та перетворенню на токсичні речовини. Старі батарейки, що протікають, виробляють свинець, літій та кадмій, які забруднюють поверхні та повітря. Тому експерти радять утилізувати прострочені батарейки в спеціалізованих пунктах переробки.

Радон – невидимий газ без запаху та смаку, що утворюється в результаті природного розпаду урану в ґрунті, камені та воді. Газ радон потрапляє в повітря, яким ми дихаємо. Він може проникати в наші будинки через простір під підвалом, тріщини у підлогах та стінах. Радон є другою головною причиною раку легень. Рівень радоно-газової небезпеки залежить від гірничо-геологічних особливостей місцевості, будівельних матеріалів, використовуваних при будівництві будівлі, якості ізоляції від ґрунту, а також застосовуваних систем вентиляції та водопостачання. Серед порад, які допоможуть знизити загрозу від радону:

інтенсивна вентиляція підвалу;

облаштування системи відводу радону в основі будівлі або під монолітною підлогою;

герметизація тріщин і щілин в підлогах і стінах;

поліпшення вентиляції приміщень.

Стара фарба, прострочені лаки і розчинники можуть утворювати шкідливі та пожежонебезпечні сполуки. Тому ці речі слід утилізовувати.

Позбувайтеся від старих миючих засобів / Фото Cornish Milk Mineral Paint

Пошкоджена або непідготовлена до експлуатації система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря теж становить загрозу. Окис вуглецю утворюється, коли паливо, таке як бензин та природний газ, не згорає повністю під час використання. Наші опалювальні системи, водонагрівачі та інші прилади, що споживають паливо, можуть генерувати небезпечні рівні вуглецю, якщо вони не працюють належним чином. Типові симптоми отруєння окисом вуглецю включають головний біль, запаморочення, болі в шлунку, нудоту та слабкість.