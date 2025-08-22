Під час пресконференції Володимир Зеленський та Марк Рютте заявили, що нині активно тривають дискусії між країнами. Держави готові долучитися до місії з гарантування безпеки для України.

Про це повідомила ведуча Дарина Трунова в ефірі 24 Каналу. Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції наголосив, що Туреччина вже висловила готовність підтримувати безпеку в Чорному морі.

Як Європа та США захищатимуть Україну?

Водночас, за його словами, справжні гарантії мають діяти за принципом, подібним до 5 Статті НАТО.

"Саме на такий результат ми маємо вийти. Щоб була абсолютно чітка архітектура – які країни допомагають на землі, які працюють для безпеки неба, які гарантують безпеку на морі. Також це питання фінансування армії – саме такої чисельності та якості української армії, яка буде захистом для України. Багато в чому все це базується на взаємодії з партнерами та НАТО, яка вже досягнута. Українська армія загалом, наша інфраструктура оборони та безпеки дуже серйозно інтегровані в систему Альянсу", – сказав Володимир Зеленський.

Генсекретар Альянсу Марк Рютте зазначив, що ці гарантії безпеки не мають стати аналогом Мінських домовленостей чи Будапештського меморандуму. Адже якщо вони не працювали тоді, не спрацюють і зараз.

На його думку, гарантії мають бути такими, щоб Володимир Путін, навіть після закінчення війни, не наважився порушувати суверенітет України. Тому вони мають бути справді міцними. Ключовим також є те, що Сполучені Штати братимуть участь у формуванні угоди про гарантії безпеки.

Ми домовилися, що буде два шари. На першому шарі буде, власне, встановлення мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож перший шар буде для того, щоб Збройні сили України були максимально посиленими – щоб вони могли витримати будь-які труднощі. І другий шар – це те, що нададуть Сполучені Штати та Європа. Над цим ми, власне, працюємо,

– сказав Марк Рютте.

Рютте повідомив, що країни НАТО за останній місяць закупили у США військову допомогу для України на суму 1,5 млрд доларів. Вона включає різноманітне обладнання – від засобів ППО та зброї до боєприпасів.

За словами Зеленського, така допомога має продовжуватися щонайменше на рівні 1 мільярдів доларів на місяць.

Зараз уже працює програма PURL. Вона дуже сильна. Програма дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. У цій програмі вже 1,5 мільярдів доларів від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники. Дякуємо кожному,

– сказав президент України.

Він додав, що це дозволяє Україні купувати в США новітню зброю.

Путін не прагне завершити війну

Рютте пообіцяв, що країни НАТО й надалі підтримуватимуть Україну та фінансуватимуть її армію – і робитимуть це навіть після війни, щоб запобігти повторенню російської агресії в Європі.

Зеленський зазначив, що саме Дональд Трамп веде діалог із Володимиром Путіним і може зупинити війну. Він додав, що готовий до будь-якого формату переговорів, але не вірить, що Путін дійсно прагне завершити війну. За його словами, російський президент лише прагне відтермінувати час, щоб США не запровадили нові санкції.

Робить усе, щоб Сполучені Штати Америки не тиснули тим тиском, який у США є. Ось що робить Росія. Її бажання точно не змінилось. Приїзд у Вашингтон продемонстрував єдність Європи. За одну добу зібрались найбільші країни, які допомагають нам і які є країнами Європи – що підтримують Україну,

– сказав Зеленський.

Президент також додав, що росіяни намагаються створити умови, щоб зустріч не відбулася. Росія не хоче завершення війни, а сама зустріч є одним із ключових компонентів процесу її завершення. Тому ворог шукатиме можливості відтягнути цей процес – і США мають мінімізувати такі шанси.

Зеленський пояснив, що нині необхідно зробити все можливе, аби Росія не могла уникати зустрічі. Він і Рютте підкреслили, що зустріч у Білому домі за участю Трампа показала єдність Європи та США. Це ключовий сигнал того, що існує політична воля для завершення війни.

На завершення пресконференції закордонні журналісти запитали Марка Рютте про випадок, коли російський "Шахед" вторгся на територію Польщі, але 5 Стаття НАТО не спрацювала. На це він відповів, що країни НАТО передали Польщі сигнал.

Гарантії безпеки для України: що лідери озвучували раніше?