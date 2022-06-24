Діти, які грали у "блокпост", почувши сирену повітряної тривоги, почали співати гімн: зворушливе

24 червня 2022 , 16:08
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Джерело:

телеграм Андрія Цаплієнка

Українські діти вже змінилися завдякі війні. Все частіше можна побачити, як малеча грає у “блокпости” чи “війну”, а старші діти – співають український гімн чи розповідають вірші про Україну. В мережі опублікували болісні та зворушливі кадри схожої ситуації.

Так, журналіст та воєнкор Андрій Цаплієнко показав, як діти гралися у "блокпост" на вулиці. Проте раптово почалася повітряна тривога.

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В цей час діти, почувши завивання сирени повітряної тривоги, почали співати гімн України.

Дивіться відео: діти, почувши сирену, почали співати гімн


Жертви серед дітей у війні Росії проти України

Російська агресія безжалісно забрала життя вже 324 дітей в Україні. На жаль, ще майже 600 отримали поранення. Загалом станом на 22 червня внаслідок повномасштабної війни Росії проти України постраждали понад 916 дітей.

Найбільше дітей постраждало у:

  • Донецькій області – 307,
  • Харківській області – 175,
  • Київській області – 116,
  • Чернігівській області – 68,
  • Луганській області – 54,
  • Херсонській області – 52,
  • Миколаївській області – 48,
  • Запорізькій області – 30,
  • Сумській області – 17.

Трагедії з дітьми під час війни:

До слова, нещодавно 24 канал розповів історію Артема з Лисичанська. Він з мамою втік з окупації, але паростки війни уже проросли у дитяче серце та мрії. Замість спогадів про дім – хлопчик розповів про російських військових, які його захопили. Замість теплих обіймів бабусі – він пригадує, як прощався з нею.

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Автор: Марія Бондар