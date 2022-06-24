Дети, которые играли в "блокпост", услышав сирену воздушной тревоги, начали петь гимн: видео

24 июня 2022 , 16:08
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Источник:

телеграм Андрея Цаплиенко

Украинские дети уже изменились из-за войны. Все чаще можно увидеть, как малыши играют в "блокпосты" или "войну", а старшие дети – поют украинский гимн или рассказывают стихи об Украине. В сети опубликовали трогательные кадры похожей ситуации.

Так, журналист и военкор Андрей Цаплиенко показал, как дети играли в "блокпост" на улице. Однако внезапно началась воздушная тревога.

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В это время дети, услышав вой сирены воздушной тревоги, начали петь гимн Украины.

Смотрите видео: дети, услышав сирену, начали петь гимн


Жертвы среди детей в войне России против Украины

Российская агрессия безжалостно унесла жизни уже 324 детей в Украине. К сожалению, еще около 600 получили ранения. В целом по состоянию на 22 июня в результате полномасштабной войны России против Украины пострадали более 916 детей.

Больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области – 307,
  • Харьковской области – 175,
  • Киевской области – 116,
  • Черниговской области – 68,
  • Луганской области – 54,
  • Херсонской области – 52,
  • Николаевской области – 48,
  • Запорожской области – 30,
  • Сумской области – 17.

Трагедии с детьми во время войны:

К слову, недавно 24 канал рассказал историю Артема из Лисичанска. Он с мамой скрылся из оккупации, но ростки войны уже проросли в детское сердце и мечты. Вместо воспоминаний о доме – мальчик рассказал о российских военных, которые его захватили. Вместо теплых объятий бабушки – он вспоминает, как прощался с ней.

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Автор: Марія Бондар