Так, стало известно об убийстве оккупантами в середине марта двух 17-летних братьев-близнецов и их 18-летнего друга на Черниговщине, которые просто прогуливались по селу. Историю юношей рассказала автор блога "Их убила Россия" Алина Боднар на своей странице в фейсбуке.

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Оккупанты безжалостно расстреляли троих парней, которые просто шли по селу

Вооруженные Силы Украины 14 марта атаковали колонну русских войск на Черниговщине. Техника кафиров разъехалась ближайшими селами . Населённый пункт Мохнатин, в котором жили юноши, россияне не занимали – только проехались по улицам на своих танках.

Алина Боднар рассказала, что именно в это время братья Евгений и Богдан Самодии вместе с другом Валентином Якимчуком шли по селу.

Дети просто шли по дороге. Россиянам показалось, что они передают данные о них по телефону, и выстрелили по ним,

– добавила координатор проекта "Глаза" Ирина Ярошинская.

По словам очевидцев, в результате выстрела россиян Валентину снесло половину головы, а Евгений получил ранение в грудь – оба погибли на месте . Богдан получил ранение в живот, и когда к месту инцидента прибежали его сестра и родители, юноша был еще жив.

Мать Богдана немедленно повезла его в Черниговскую детскую больницу, впрочем, дорогой он также погиб . Братья-близнецы получали специальность электриков, а их друг Валентин был студентом Черниговского университета.

К слову, 10 июня Богдану и Евгению должно было исполниться по 18 лет . Российские кафиры не дали ребятам встретить свое совершеннолетие.

Дети же просто шли своим селом. Но россиянам не нужна причина, чтобы убивать украинцев. Россияне унесли жизни у них, как и еще у сотен украинских детей,

– написала Алина Боднар.

Напомним, что по последним данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 11 июня более 779 детей пострадали в результате полномасштабного вторжения России в Украину, из них 287 – погибли .

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