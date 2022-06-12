Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, враг обстрелял сразу Синельниковский и Криворожский районы области.

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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину:

В результате обстрелов в Покровской общине погибла женщина, а также разрушило дом.

В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из «Ураганов». Пожарные потушили огонь. Там обошлось без пострадавших.

Предварительные обстрелы Днепропетровщины

11 июня российские кафиры обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине. Враг гнал артиллерией и "Ураганами". Есть двое раненых.

Также Криворожский район находился под обстрелами 7 июня. Ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольскому обществу. В Великой Костромке ранен 46-летний мужчина. Он находится в больнице. В селе повреждены дома.

3 июня осейские военные обстреляли одно из сел Зеленодольской общины. Вражеский снаряд попал прямым попаданием в жилой дом. В результате травм получила семья – женщина и 2 детей.

Российские кафиры 1 июня ударили 3 ракетами по Днепропетровской области. Их запустили из реактивных систем залпового огня Торнадо. А накануне ночью из артиллерии избивали по Зеленодольской общине.

31 мая оккупанты снова обстреляли Криворожский район . По одному из сел Криворожья избивали из минометов. В результате были перебиты линии электроснабжения, гражданские остались без света. В самый населенный пункт ничего не прилетело.

28 мая оккупанты обстреляли двумя ракетами завод в Кривом Роге. На месте вражеского "прилета" вспыхнул пожар, практически полностью уничтоживший предприятие. Впоследствии завалы завода полностью разобрали, жертв не обнаружили.

Добавим, что в начале июня вооруженные силы России на Криворожском направлении взорвали мосты в районах Давыдова Брода и Великой Александровки. Таким образом кафиры пытаются замедлить контрнаступление украинских подразделений.

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