Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За йго словами, ворог обстріляв одразу Синельниківський та Криворізький райони області.

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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину:

Внаслідок обстрілів у Покровській громаді загинула жінка, а також зруйнувало будинок.

У Зеленодольський громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з «Ураганів». Наразі пожежники загасили вогонь. Там обійшлося без постраждалих.

Попередні обстріли Дніпропетровщині

11 червня російські окупанти обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині. Ворог гатив артилерією та "Ураганами". Є двоє поранених.

Також Криворізький район був під обстрілами 7 червня. Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки.

3 червня восійські військові обстріляли одне з сіл Зеленодольської громади. Ворожий снаряд влучив прямим попаданням у житловий будинок. Унаслідок цього травм зазнала сім'я – жінка та 2 дітей.

Російські окупанти 1 червня вдарили 3 ракетами по Дніпропетровській області. Їх запустили з реактивних систем залпового вогню "Торнадо". А напередодні вночі з артилерії били по Зеленодольській громаді.

31 травня окупанти знову обстріляли Криворізький район. По одному з сіл Криворіжжя били з мінометів. Унаслідок цього були перебиті лінії електропостачання, цивільні залишились без світла. До самого населеного пункту нічого не прилетіло.

28 травня, окупанти обстріляли двома ракетами завод у Кривому Розі. На місці ворожого "прильоту" спалахнула пожежа, яка практично повністю знищила підприємство. Згодом завали заводу повністю розібрали, жертв не виявили.

Додамо, що на початку червня Збройні сили Росії на Криворізькому напрямку підірвали мости в районах Давидового Броду та Великої Олександрівки. У такий спосіб окупанти намагаються сповільнити контрнаступ українських підрозділів.

Відео до теми – окупанти обстріляли райони Харківщини