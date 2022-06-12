Про це розповів керівник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він зазначив, що на відео п'ятиповерхові будинки.

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У будівлях на момент обстрілу перебували діти. Загарбники випустили по них чотири ракети.

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Руїни досі розбирають

Труш розповів, що всю ніч з 11 на 12 червня на місці потрапляння ракет працювали Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція, сапери тощо. Наразі на руїнах ще тривають роботи.

Я дякую усім рятувальникам, хто ризикуючи власним життям визволяв з-під завалів людей. За фактом злочину порушено кримінальне провадження Службою безпеки України. Ми не пробачимо,

– сказав Труш.

Докази злочину

У мережі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук опублікував відео із запуском ракет по Тернопільщині. Загарбники випустили з території Чорного моря 4 ракети типу "Калібр". Братчук наголосив, що кадри є доказом злочинів росіян проти мирних українців.