Діятимуть за мірками XX століття: чи здатні росіяни наступати одночасно на кількох напрямках

Аналітики прогнозують великий наступ росіян на Донбасі з метою захоплення всього регіону. Ба більше, йдеться й про спробу атакувати на кількох напрямках одразу.

Українська розвідка повідомляє, що Росія планує кинути 500 тисяч осіб. Однак як використовуватимуть цей чималий ресурс – велика загадка. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

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Наскільки сильний потенціал росіян

Як зауважує військовий експерт, є класика наступальної операції: проводиться масований обстріл, знищуються позиції, здійснюється потужний удар артилерією та мотострілецькими частинами, відбувається прорив танками. "Якщо говорити про Донецький напрямок, противник буде прориватися через міську забудову, а танки там – мало доцільні", – акцентує Грабський.

Ми вже бачили, додає він, що значить пробиватися через міську забудову. Росіяни пів року б'ються об Бахмут, намагаючись його захопити. Ворожа армія щодня втрачає там сотні людей.

До слова, військовий експерт не погоджується з тезою, що наступ очолять елітні частини морської піхоти та повітряно-десантних сил. Вони призначені не для цього. Їхня справа – завдання удару у близькому тилу противника чи захоплення певних територій.

Це по суті полегшена піхота, не призначена для штурму укріплених позицій. Якщо Росія може виставити як перший ешелон легку піхоту, звідси можна зробити висновок, що в них не все гаразд з основними ударними силами,

– припускає Грабський.

Вони у відчаї намагатимуться кинути елітні підрозділи, а чим це закінчується – ми вже бачили. Противник намагався штурмувати Вугледар 155 і 40 бригадами морської піхоти. Росіяни зараз відчайдушно намагаються відновити позиції, проте, вважає Грабський, їм це не вдасться.

Росіяни мають потенціал, він достатньо серйозний. Але це потенціал XX століття. І вони будуть діяти за масштабами й мірками цього часу. Можемо очікувати наступ масованої кількості піхоти, підсиленої танками,

– каже військовий експерт.

За деякою інформацією, вони далекі від ідеально укомплектування всіх бойових підрозділів важким озброєнням та бойовою технікою, попри кількість тієї техніки. Таке розпорошення свідчить про те, що росіяни намагатимуться діяти у так званому тліючому режимі або зосередитися на певному вузькому напрямку. До прикладу, це може бути Сватівський напрямок.

Будуть зосереджуватися на досягненні мети по захопленню Куп'янська. Або намагатимуться продовжити наступ в районі Бахмута, намагаючись прорватися до лінії Слов'янськ – Краматорськ – Костянтинівка – Дружківка,

– запевняє Грабський.

Військовий експерт наголошує: прогнозувати наміри російського генштабу. Якщо минулого року вони повелися на авантюру 24 лютого, що їм заважає повторити її зараз? Втім, вона буде такою ж безнадійною.

Що ж до кількох напрямків, Грабський відзначає, що росіянам навряд чи вдасться їх охопити.

Сьогодні вони не можуть собі дозволити широкомасштабні наступальні операції на ділянці фронту від Красної гори на півночі до Вугледара на півдні,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Тому росіяни можуть зосереджуватися на дуже вузьких напрямках, де вони можуть забезпечити 5 – 6 кратну перевагу над Силами оборони України, намагаючись прориватися там.

Говорити про одночасні наступальні дії на широких ділянках фронту ми перестали від травня, коли противник зосередив свої зусилля у наступі на Сєвєродонецьку й Лисичанську агломерації.

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