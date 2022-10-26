У Росії диверсанти щонайменше 6 разів підривали залізницю: у Британії розповіли що це означає

Біля російсько-білорусько-українського кордону все частіше стаються підриви залізничної дороги. У міністерстві оборони Британії пояснили, чого хочуть активісти, які пошкоджують траспортні сполучення.

Нещодавно з'явилось повідомлення про підрив залізничної дороги у Брянській області. Від червня зафіксовано вже 6 випадків закладання вибухівки в Росії на транспортних локомотивних шляхах.

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Як російська влада прокоментувала підриви залізниці

У понеділок, 24 жовтня, губернатор Бєлгородської області Росії заявив, що вибуховий пристрій пошкодив залізницю біля села Новозибково. Це приблизно 15 кілометрів від російсько-білоруського кордону. У Британії констатували, що російське керівництво дуже стурбоване через цей інцидент, бо подібні підриви, ймовірно, не останні.

Залізнична лінія є основним сполученням між Росією та південною Білорусією. Вочевидь, Путін по ній перекидав велику кількість своїх військ на територію держави диктатора Лукашенка.

Хто відповідальний за інцидент

Російська антивоєнна група "Стоп вагони" сама взяла на себе відповідальність за скоєні "диверсії". Від червня 2022 року їм вдалось 6 разів пошкодити різні залізничні сполучення в прикордонних регіонах Росії.

У Міноборони Британії переконані, що це частина російського дисидентського руху, який проти війни. Важливо, що активісти підривають залізниці не тільки у Росії, а й – у Білорусі. Кремлю раніше навіть довелось заблокувати "Стоп вагони" в інтернеті.

Для чого підривають залізницю

Загальновідомий факт, що Путін насамперед використовує залізничні сполучення для перевезення військових у "потрібні регіони". У Британії зазначили, що підриви можливі тому, що простягання залізничних колій становить понад 33 тисячі кілометрів – неможливо контролювати усі шляхи та повністю захистити їх від фізичних загроз.

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Окрім того , білоруські активісти заявляли, що подібні "диверсії" заважають Кремлю керувати логістикою перевезень ешелонів з військовими.

, білоруські активісти заявляли, що подібні "диверсії" заважають Кремлю керувати логістикою перевезень ешелонів з військовими. Важливо розуміти, що це, очевидно, повністю не зупинить війну Росії проти України, однак ускладнить її ведення для Путіна.

Рух по пошкодженій залізниці доводиться усе-таки на певний час зупиняти, аби все полагодити. Як це, наприклад, було у Бєлгороді 18 жовтня.

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