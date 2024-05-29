Штрих-код у військовому квитку: в Міноборони пояснили, яка його функція

В Україні продовжує діяти загальна мобілізація та воєнний стан. Відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які отримують повістки, зобов’язані оновити свої облікові дані та отримати спеціальний штрих-код у військовому квитку.

Як пояснив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, це необхідно для нормального та повноцінного обліку мобілізаційних ресурсів країни. Штрих-код у військовому квитку є обов’язковим і повинен бути проставлений протягом 60 днів після ухвалення закону.

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Що відомо про штрих-код у військовому квитку

Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки віком від 18 до 60 років, які підлягають призову, повинні оновити свої облікові дані та отримати спеціальний штрих-код у військовому квитку.

За словами Лазуткіна, штрих-код у військовому квитку є обов'язковим. Відсутність штрих-коду може свідчити про те, що дані про особу не оновлені або що вона ухиляється від виконання обов'язків.

Лазуткін також зазначив, що особам, які зняті з військового обліку за станом здоров'я та мають статус непридатних до військової служби, оновлювати дані не потрібно.

"Якщо людину не знято з військового обліку, то штрих-код потрібен усім військовозобов'язаним, з 18 до 60 років. Навіть якщо є броня. Навіть якщо у військовозобов'язаного є якісь підстави для відстрочення (наприклад, він багатодітний батько), він все одно має оновити свої дані", – зазначив речник.

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