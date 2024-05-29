Як пояснив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, це необхідно для нормального та повноцінного обліку мобілізаційних ресурсів країни. Штрих-код у військовому квитку є обов’язковим і повинен бути проставлений протягом 60 днів після ухвалення закону.
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Що відомо про штрих-код у військовому квитку
Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки віком від 18 до 60 років, які підлягають призову, повинні оновити свої облікові дані та отримати спеціальний штрих-код у військовому квитку.
За словами Лазуткіна, штрих-код у військовому квитку є обов'язковим. Відсутність штрих-коду може свідчити про те, що дані про особу не оновлені або що вона ухиляється від виконання обов'язків.
Лазуткін також зазначив, що особам, які зняті з військового обліку за станом здоров'я та мають статус непридатних до військової служби, оновлювати дані не потрібно.
"Якщо людину не знято з військового обліку, то штрих-код потрібен усім військовозобов'язаним, з 18 до 60 років. Навіть якщо є броня. Навіть якщо у військовозобов'язаного є якісь підстави для відстрочення (наприклад, він багатодітний батько), він все одно має оновити свої дані", – зазначив речник.
Мобілізація в Україні: останні новини
- В Міноборони заявили, що повісток через застосунок Резерв+ українцям не розсилатимуть. Усе через те, що немає відповідного законодавчого рішення.
- Водночас речниця Дніпропетровського обласного ТЦК та СП заявила, що після оновлення даних через застосунок Резерв+, немає сенсу його видаляти, адже дані все одно залишаться у реєстрі.
- Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що ув’язнені, які приєднуються до лав Збройних сил України, попередньо будуть входити до штурмових підрозділів, що складатимуться виключно з людей, які відбували покарання.