Як пояснив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, це необхідно для нормального та повноцінного обліку мобілізаційних ресурсів країни. Штрих-код у військовому квитку є обов’язковим і повинен бути проставлений протягом 60 днів після ухвалення закону.

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Що відомо про штрих-код у військовому квитку

Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки віком від 18 до 60 років, які підлягають призову, повинні оновити свої облікові дані та отримати спеціальний штрих-код у військовому квитку.

За словами Лазуткіна, штрих-код у військовому квитку є обов'язковим. Відсутність штрих-коду може свідчити про те, що дані про особу не оновлені або що вона ухиляється від виконання обов'язків.

Лазуткін також зазначив, що особам, які зняті з військового обліку за станом здоров'я та мають статус непридатних до військової служби, оновлювати дані не потрібно.

"Якщо людину не знято з військового обліку, то штрих-код потрібен усім військовозобов'язаним, з 18 до 60 років. Навіть якщо є броня. Навіть якщо у військовозобов'язаного є якісь підстави для відстрочення (наприклад, він багатодітний батько), він все одно має оновити свої дані", – зазначив речник.

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