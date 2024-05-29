Штрих-код в военном билете: в Минобороны объяснили, какая его функция

В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация и военное положение. Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получают повестки, обязаны обновить свои учетные данные и получить специальный штрих-код в военном билете.

Как пояснил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, это необходимо для нормального и полноценного учета мобилизационных ресурсов страны. Штрих-код в военном билете является обязательным и должен быть проставлен в течение 60 дней после принятия закона.

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Что известно о штрих-коде в военном билете

Согласно новому закону о мобилизации, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые подлежат призыву, должны обновить свои учетные данные и получить специальный штрих-код в военном билете.

По словам Лазуткина, штрих-код в военном билете является обязательным. Отсутствие штрих-кода может свидетельствовать о том, что данные о лице не обновлены или что он уклоняется от выполнения обязанностей.

Лазуткин также отметил, что лицам, которые сняты с воинского учета по состоянию здоровья и имеют статус непригодных к военной службе, обновлять данные не нужно.

"Если человек не снят с воинского учета, то штрих-код нужен всем военнообязанным, с 18 до 60 лет. Даже если есть броня. Даже если у военнообязанного есть какие-то основания для отсрочки (например, он многодетный отец), он все равно должен обновить свои данные", – отметил спикер.

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